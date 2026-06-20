Milagros Garrido: "La renovación generacional está siendo crítica en el sector"

Pavimentos Garrido mantiene desde hace años una estrecha vinculación con el Concurso de Albañilería Chinato, una cita que la empresa patrocina y en la que se siente especialmente representada. Su gerente, Milagros Garrido, recuerda que se trata de un certamen directamente conectado con el sector de la construcción y con las cuadrillas de profesionales que participan, en su mayoría procedentes de la zona.

Desde su experiencia al frente de la empresa, Garrido señala que el trabajo en pavimentos y revestimientos ha experimentado una notable evolución en los últimos años. Los formatos son cada vez más grandes y, en paralelo, los fabricantes han incorporado nuevos instrumentos y sistemas de colocación que facilitan el montaje y permiten conseguir una planimetría perfecta. Esta evolución, explica, ha contribuido a optimizar los trabajos de alicatado y colocación, logrando acabados de mayor calidad.

La gerente de Pavimentos Garrido también destaca el papel que desempeñan empresas como la suya en la transmisión de las innovaciones que llegan al mercado. Según indica, actúan como canal de comunicación entre los proveedores y el cliente final, acercando al profesional las novedades relacionadas con la especialización, la sostenibilidad o la mejora energética. Para ello, la empresa organiza habitualmente reuniones de formación y presentaciones de producto en las que pone en contacto directo a fabricantes y profesionales.

Fachada de Pavimentos Garrido en Plasencia. / EL PERIÓDICO

Uno de los aspectos que más preocupa a Garrido es la falta de relevo generacional en los oficios vinculados a la construcción. Considera que contar con profesionales cualificados en albañilería, colocación de pavimentos y acabados de obra tiene una importancia máxima, aunque advierte de que cada vez hay menos personas que se incorporan a estas actividades. Esta situación, apunta, está alejando progresivamente la maestría y la especialización que tradicionalmente han caracterizado al sector.

En este contexto, señala que los fabricantes están desarrollando productos cada vez más fáciles de aplicar, con sistemas de montaje más visuales y prácticos, precisamente para facilitar el trabajo a quienes se incorporan al oficio sin contar todavía con una alta especialización. Una tendencia que, a su juicio, responde a las necesidades actuales de un sector que sigue creciendo, pero que afronta importantes desafíos en materia de formación y cualificación profesional.

Respecto al momento que atraviesan las empresas extremeñas vinculadas a la construcción, Garrido considera que el sector acumula varios años de crecimiento. No obstante, subraya que uno de los grandes retos para las compañías de la región es ganar volumen fuera de su territorio. En el caso de Pavimentos Garrido, la empresa suministra materiales para obras de edificación y obra civil en toda Extremadura, así como en Andalucía, Portugal y Madrid. Para su gerente, esa capacidad de salir fuera y ampliar mercados resulta fundamental para seguir creciendo.

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«Pavimentos Garrido lleva varios años consolidándose como la primera empresa en facturación de nuestro sector, esto supone un gran reto por su ubicación, Montehermoso y Plasencia, ha sido posible gracias a la confianza depositada en nosotros de las grandes constructoras de Extremadura, acompañándoles allí donde hayan desarrollado sus proyectos, dentro o fuera de nuestra región, con apoyo técnico y logístico», concluye Milagros Garrido.