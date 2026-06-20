Naharro defiende en Montijo un Orgullo extremeño "sin miedo" y con igualdad real

«La libertad ha echado raíces en el mundo rural». Con este mensaje, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, defendió este viernes en Montijo Orgulloso 2026 un Orgullo extremeño «sin miedo» y vinculado a la libertad, la diversidad y la igualdad real. El dirigente popular fue el encargado de pronunciar el pregón de esta cita, consolidada ya como una de las referencias en la región en la defensa de los derechos de las personas LGTBI.

La jornada festiva arrancó a las 20.00 horas con talleres y actividades infantiles en la calle Castelar, antes de dar paso a la batucada de SonDePay-Santuka en el atrio de San Pedro. Posteriormente, a las 21.30 horas, se celebró el desfile del Orgullo, desde el atrio hasta la plaza de España, donde tuvo lugar el pregón de Naharro y el espectáculo de Conreversé, que hizo vibrar al público con las mejores canciones de los últimos 40 años, desde los números 1 más actuales hasta los 80´.

En su intervención, Naharro subrayó que el Orgullo no es solo una celebración festiva, sino también una reivindicación pública de derechos y libertades. "Si algo tiene el Orgullo es que convierte una plaza en una fiesta y una fiesta en una declaración de principios", señaló al inicio de su discurso.

Durante el pregón, el presidente de la Cámara autonómica reconoció los avances logrados en las últimas décadas, pero advirtió de que todavía queda camino por recorrer para que la igualdad sea plenamente efectiva. "La igualdad legal es fundamental, pero la igualdad real todavía tiene trabajo pendiente", afirmó, en referencia a los retos que persisten en la educación, los medios de comunicación o la convivencia cotidiana.

Asamblea como altavoz

El mensaje tenía además un componente personal y político para Naharro, que preside el Parlamento autonómico desde el 20 de enero de 2026, cuando fue elegido para la XII legislatura con los votos del Grupo Parlamentario Popular. Antes de asumir la Presidencia de la Cámara, fue vicepresidente segundo en la legislatura anterior, además de alcalde de la localidad de Valencia del Mombuey desde 2007 y presidente provincial del PP de Badajoz desde 2021.

En abril de 2025, durante el debate de la propuesta de Vox para derogar la ley LGTBI extremeña, Naharro hizo pública su orientación sexual en sede parlamentaria. En aquella intervención defendió que la norma regional, aprobada bajo un Gobierno del PP, formaba parte del compromiso de su partido con los derechos del colectivo y sostuvo que la defensa de las personas LGTBI era "un derecho irrenunciable". También aseguró, en línea con la posición expresada por la presidenta María Guardiola, que «mientras el PP esté en el Gobierno y Guardiola sea presidenta, los derechos del colectivo no se tocan».

Aquel debate se saldó con el rechazo de la iniciativa de Vox, tras salir adelante la enmienda a la totalidad presentada por el PP y apoyada también por PSOE y Unidas por Extremadura. Más de un año después, Naharro volvió a situar esa defensa de la diversidad en el centro de su discurso, esta vez desde Montijo Orgulloso.

El presidente de la Asamblea recordó que España es hoy uno de los países más avanzados en materia de derechos y libertades gracias al esfuerzo de generaciones que se enfrentaron a la discriminación y la exclusión. "Nada de lo que hoy celebramos ocurrió por casualidad", indicó, antes de poner en valor a quienes "dieron la cara cuando hacerlo era difícil" para que la sociedad actual sea más libre.

Uno de los ejes del pregón fue el papel de los municipios y del mundo rural en la construcción de una sociedad más abierta e inclusiva. En este sentido, Naharro destacó la evolución experimentada por muchas localidades extremeñas en materia de convivencia y respeto a la diversidad, y aseguró que actos como el celebrado en Montijo demuestran cuánto ha cambiado la sociedad.

El dirigente popular también lanzó un mensaje directo a los jóvenes presentes, a quienes animó a no permitir que nadie limite su futuro por su orientación sexual o identidad de género. "No dejéis que nadie os diga hasta dónde podéis llegar. Vuestro futuro no pide permiso a nadie; solo tenéis que obedeceros a vosotros mismos", manifestó

En la parte final de su intervención, Naharro apeló a fortalecer la convivencia frente a la polarización y frente a los discursos que buscan convertir las diferencias en motivo de enfrentamiento: "La libertad de unos no amenaza la libertad de otros; la fortalece". El pregón concluyó con una defensa de la autenticidad personal y de la libertad individual. "No hay nada más valiente, no hay nada más revolucionario, que ser uno mismo", afirmó ante los asistentes.