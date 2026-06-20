Placonsa: Innovación y experiencia al servicio de la construcción del futuro

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector de la construcción, la empresa extremeña PLACONSA, S.A. se ha consolidado como una de las referencias en el desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería civil en Extremadura. Desde su fundación en 1980, la compañía ha participado en algunas de las obras más emblemáticas de la región, contribuyendo al crecimiento urbano, industrial y de infraestructuras con una visión basada en la calidad, la sostenibilidad y la innovación.

En un momento en el que la transformación tecnológica está redefiniendo el sector de la construcción, PLACONSA apuesta decididamente por la incorporación de nuevas metodologías y herramientas avanzadas (BIM) que permiten optimizar cada fase de sus proyectos. La digitalización de procesos, la aplicación de sistemas de planificación y control más eficientes, el uso de soluciones constructivas sostenibles y la integración de tecnologías innovadoras en el diseño y ejecución de obras son hoy pilares fundamentales de su actividad.

Recreación de la IV Fase de Residencial Los Siete Condes. / PLACONSA

Apuesta por la innovación

Esta apuesta por la innovación se refleja tanto en sus proyectos de edificación como en las actuaciones de ingeniería civil, donde la empresa trabaja para desarrollar infraestructuras más modernas, seguras y respetuosas con el entorno. Su experiencia abarca desde complejos residenciales y edificios singulares hasta actuaciones hidráulicas, urbanísticas y de rehabilitación patrimonial, siempre bajo criterios de excelencia técnica y eficiencia constructiva.

Además, PLACONSA mantiene un firme compromiso con el progreso de Extremadura, participando en proyectos de gran impacto económico y social que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a fortalecer la competitividad del territorio. Una filosofía que combina la experiencia adquirida durante más de 45 años con una constante búsqueda de nuevas soluciones para afrontar los retos del futuro.

«PLACONSA, S.A., en constante innovación» no es solo un eslogan corporativo, sino una declaración de principios que resume la vocación de una empresa que continúa construyendo el presente y diseñando el futuro de la arquitectura y la ingeniería civil en Extremadura.

Zonas comunes de Residencial Siete Condes. / PLACONSA

IV Fase de Residencial Siete Condes

PLACONSA refuerza su apuesta residencial en Cáceres con el lanzamiento de la IV fase de Residencial Siete Condes, en la avenida Juan Pablo II, tras haber vendido por completo las tres fases anteriores antes de su finalización. La promoción ofrece viviendas concebidas para responder a las necesidades actuales de confort, eficiencia y calidad de vida, en una zona tranquila, bien conectada y próxima al centro de la ciudad.

Uno de sus principales valores es la incorporación de soluciones orientadas al ahorro energético y al bienestar diario. Las viviendas cuentan con aislamiento térmico y acústico, carpintería exterior de aluminio con doble acristalamiento y rotura de puente térmico, además de un sistema de aerotermia centralizada con apoyo de paneles fotovoltaicos para calefacción, climatización y agua caliente. A ello se suma el suelo radiante refrescante, regulado por termostato en salón y dormitorios, que permite mantener una temperatura confortable durante todo el año.

La promoción destaca también por sus zonas comunes, pensadas para vivir la urbanización más allá del interior de la vivienda. Piscina exterior, dos pistas de pádel acristaladas, vestuarios, botiquín de primeros auxilios y amplias zonas ajardinadas aportan un valor añadido basado en el ocio, la convivencia y la actividad física sin salir de casa.

Máximo confort

La funcionalidad se completa con garaje, acceso automatizado, sistemas de seguridad y extracción de CO₂, preinstalación para recarga de vehículos eléctricos y plazas pensadas para facilitar la rutina diaria. Con distintas tipologías y opciones de personalización, la IV fase de Residencial Siete Condes se dirige a perfiles diversos, desde jóvenes que buscan su primera vivienda hasta familias o compradores que priorizan eficiencia, comodidad y servicios comunes.

Más información