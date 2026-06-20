Como redactora del proyecto para el Concurso Nacional de Albañilería para Mujeres, ¿qué enfoque ha querido dar a la prueba de este año?

Me apetecía mucho hacer un ejercicio con tabique palomero, que es muy común en Extremadura. El proyecto que deberán realizar es un muro zig-zag con una jardinera para que cuando vayan terminando sus trabajos puedan coronarlos con algún tipo de planta o vegetación. Será como una puesta de bandera una vez concluido el ejercicio.

¿Qué criterios ha tenido en cuenta para diseñar un ejercicio que valore la técnica, la precisión y la capacidad de ejecución de las participantes?

Es un ejercicio adaptado al conocimiento de las profesionales de la construcción: Albañilas hay muy pocas en España y mucho menos con tantos años de experiencia que los hombres. Se puede ejecutar en las horas establecidas y no tiene unas dimensiones excesivas. Conozco a la mayoría de las profesionales que se presentan.

Este concurso busca visibilizar el papel de la mujer en un oficio tradicionalmente masculinizado. ¿Qué importancia tiene para Ella Construye participar en una iniciativa como esta?

Este es el tipo de proyecto en el que nos gusta participar en Ella Construye. Es una iniciativa de Pymecon y el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia. Es un placer colaborar con ellos en ponerlo en pie. No lo planteamos como una competición, sino como un espacio para generar referentes y crear comunidad. Se trata también de crear vínculos entre las albañilas que hay en España. Al final van a concurrir doce, que es un número espectacular. También nos parece justo que cada pareja reciba una compensación económica. Para ellas no es nada fácil dedicarse a la construcción.

¿Cree que certámenes como el de Malpartida de Plasencia pueden ayudar a romper estereotipos y abrir nuevas oportunidades profesionales para las mujeres en la construcción?

Sí porque está muy bien normalizar que haya mujeres en la construcción y que puedan presentarse a concursos de albañilería. Si no se abren espacios como éste no podrían competir con personas que tienen más experiencia que ellas, ya que se trata de un oficio tradicionalmente masculino.

Desde su experiencia, ¿qué retos siguen pendientes para lograr una presencia más real y normalizada de mujeres en los oficios de obra?

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