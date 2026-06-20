El SES subirá un 40% los nuevos contratos de limpieza tras detectar que estaban infradotados

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha defendido que los nuevos contratos de limpieza de los centros sanitarios se están tramitando con un incremento medio superior al 40% respecto a los anteriores expedientes, al considerar que muchos de los que estaban en vigor no contaban con una dotación económica suficiente para garantizar correctamente la prestación del servicio.

Así lo señaló ayer el director general de Planificación Económica del SES, Luis Miguel González Fuentes, durante su comparecencia en la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura, donde respondió a una pregunta del diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos sobre la conflictividad laboral en los servicios externalizados de limpieza, recogida de residuos y desinfección.

González Frutos puso el foco en unas profesionales, mayoritariamente mujeres, que considera "esenciales" para el funcionamiento del sistema sanitario público y que, a su juicio, no suelen ocupar el centro del debate sanitario. El diputado advirtió de la aparición reiterada de conflictos laborales y protestas en este servicio, y preguntó si la Junta ve en esta situación "signos de alerta" que obliguen a adoptar medidas.

En su respuesta, González Fuentes explicó que las condiciones laborales del personal dependen de los convenios colectivos y de la relación entre las empresas adjudicatarias y sus trabajadores, si bien subrayó que el SES actúa cuando se producen quejas o conflictos. Según indicó, las gerencias de área realizan labores de mediación entre las empresas y los representantes de los trabajadores para corregir las desviaciones que se detecten.

Contratos heredados

El director general vinculó buena parte de los problemas actuales a contratos heredados del anterior Gobierno regional, que, según afirmó, "carecen en muchos casos del dimensionamiento adecuado". Por ello, señaló que las áreas de salud están trabajando en los contratos que van finalizando para licitarlos "con total garantía".

En este sentido, prescisó que los nuevos expedientes que se tramitan desde la llegada del actual Ejecutivo aumentan de media más de un 40%, una subida que, según defendió, demuestra que los contratos anteriores no estaban correctamente calculados. González Fuentes criticó además que en muchos casos se recurriera al "copia y pega" de expedientes previos sin actualizar los costes laborales, materiales o de equipamiento.

Por su parte, González Frutos reconoció que se trata de un debate "complejo", pero pidió que se haga un "reconocimiento público" de que algo no se está haciendo bien. El diputado advirtió de que unas condiciones laborales deficientes pueden acabar afectando a la prestación del servicio y reclamó más control sobre el cumplimiento de los pliegos por parte de las empresas adjudicatarias.

El responsable del SES aseguró que el servicio comparte la preocupación del personal de limpieza y que se están realizando estudios de costes "serios" para dar cobertura económica a las nuevas licitaciones. También defendió que el incremento presupuestario del capítulo dos del SES busca responder, entre otras cuestiones, a este tipo de contratos, que considera "vitales" para el funcionamiento de los centros sanitarios.