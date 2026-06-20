Extremadura pierde 74.000 viajeros de tren tras el fin de los bonos gratuitos

CCOO Extremadura reclamará al nuevo Ejecutivo autonómico que refuerce los descuentos para viajar en tren con el objetivo de recuperar usuarios en la región. El sindicato advierte de que las principales estaciones extremeñas han perdido viajeros en los primeros meses del año y considera "fundamental" volver a incentivar el uso del transporte público.

El responsable del área ferroviaria de CCOO Extremadura, Miguel Fuentes, ha explicado a Efe que, según los datos del primer trimestre de 2026, Badajoz, Mérida y Cáceres registraron un descenso de 74.000 viajeros respecto al trimestre anterior. En conjunto, estas tres estaciones contabilizaron unas 205.000 personas entre enero y marzo.

Fuentes ha señalado que el ejercicio 2025 ya cerró con cifras inferiores a las del año anterior y ha apuntado al final de los bonos gratuitos como una de las posibles causas de esta caída, pese a que todavía existen distintas ofertas y descuentos. A su juicio, el descenso no se explica por un deterioro del servicio, ya que "no se atisba un peor servicio" ni son habituales en la actualidad "los grandes retrasos" o incidencias como trenes averiados.

De hecho, el representante sindical ha subrayado que algunos trenes "están funcionando muy bien y cuentan con bastantes usuarios", aunque ha insistido en que los datos reflejan una pérdida de viajeros que debe ser tenida en cuenta. Por ello, CCOO considera necesario recuperar o ampliar las ayudas destinadas a los desplazamientos ferroviarios.

Reunión

El sindicato pretende solicitar una reunión con los responsables del área de Transportes de la Junta de Extremadura para trasladar estas "inquietudes" y reclamar medidas que contribuyan a incentivar de nuevo el uso del tren en la comunidad.

Fuentes ha recordado que, ante la reducción de bonificaciones, vuelven a ganar peso fórmulas como el coche compartido, especialmente entre trabajadores que se desplazan a diario desde sus localidades de origen hasta sus puestos de trabajo, tanto en la Administración como en grandes empresas.

El Gobierno central impulsó en los últimos años distintas bonificaciones al transporte público para aliviar el impacto del encarecimiento de costes en las economías familiares, especialmente tras la guerra de Ucrania, y también para fomentar una movilidad más sostenible. Estas medidas se han ido modificando con el tiempo, al igual que otras iniciativas promovidas por ejecutivos autonómicos.

CCOO defiende que en comunidades como Extremadura, donde la ausencia de alta velocidad sigue condicionando la movilidad ferroviaria, es necesario mantener una apuesta clara por los descuentos para evitar que el tren pierda competitividad frente al vehículo privado.