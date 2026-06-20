UGT alerta de que 28.000 extremeños siguen atrapados en el paro de larga duración.

UGT Extremadura ha advertido de que el paro de larga duración se ha convertido en un problema estructural, injustificado y desproporcionado en la región. A finales de 2025, un total de 28.051 personas llevaban más de un año en desempleo, lo que representa el 43,6% del total de personas paradas registradas en Extremadura.

Un problema enquistado en el mercado laboral extremeño

El sindicato considera que esta realidad no puede normalizarse en un contexto de crecimiento económico y aumento del empleo. UGT subraya que casi una de cada dos personas desempleadas permanece atrapada en el paro prolongado, pese a la mejora general de la economía y al incremento de la afiliación. Por ello, exige reforzar de forma urgente las políticas activas de empleo, dotar al SEXPE de más medios técnicos y humanos y garantizar itinerarios personalizados que aumenten la empleabilidad y eviten la cronificación de la pobreza.

Según el informe elaborado por UGT Extremadura a partir de datos del SEPE, el paro de larga duración sigue siendo una de las principales debilidades del mercado laboral extremeño. Aunque el paro registrado en la comunidad se ha reducido un 46,9% en la última década, el desempleo de larga duración ha descendido a menor ritmo, un 41,7%, lo que evidencia que una parte importante de la población trabajadora continúa fuera de las oportunidades laborales.

El desempleo prolongado tiene rostro de mujer

UGT Extremadura denuncia que el paro de larga duración afecta con especial intensidad a las mujeres. A finales de 2025 había 19.080 mujeres extremeñas en esta situación, frente a 9.061 hombres, una diferencia que confirma la persistencia de la brecha de género en el acceso al empleo. En términos relativos, el problema alcanza al 46,5% de las mujeres desempleadas, frente al 38,8% de los hombres.

El sindicato advierte de que muchas mujeres siguen encontrando más obstáculos para acceder a un puesto de trabajo, especialmente cuando acumulan largos periodos de desempleo, cargas de cuidados, trayectorias laborales intermitentes o experiencia en sectores más precarizados. Por este motivo, UGT reclama políticas activas de empleo con perspectiva de género que atiendan de forma específica las barreras que dificultan su inserción laboral en Extremadura.

Los mayores de 50 años, el colectivo más castigado

El informe también refleja que el paro de larga duración se concentra de forma muy intensa entre las personas de mayor edad. Las personas desempleadas mayores de 50 años representan el 70% del total del paro de larga duración en Extremadura, lo que convierte a este colectivo en uno de los más vulnerables del mercado laboral regional.

UGT considera especialmente preocupante esta situación porque muchas de estas personas han trabajado durante años y, tras perder su empleo, encuentran enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral. El desempleo prolongado en edades avanzadas no solo implica una pérdida inmediata de ingresos, sino que también puede comprometer futuras prestaciones, carreras de cotización y condiciones de jubilación. Frente a esta realidad, el sindicato reclama orientación individualizada, actualización de competencias, recualificación profesional y una conexión real con las necesidades del tejido productivo extremeño.

Más recursos para el SEXPE

UGT Extremadura considera que los datos obligan a revisar con rigor la eficacia de las políticas activas de empleo. El sindicato defiende que no basta con gestionar estadísticas ni confiar en la evolución general del mercado laboral, sino que es necesario intervenir de forma decidida sobre quienes tienen más dificultades para encontrar empleo.

Para ello, la organización reclama avanzar hacia itinerarios personalizados de inserción, con seguimiento real de cada persona desempleada, orientación profesional continuada, formación adecuada y acompañamiento hasta la incorporación efectiva al empleo. UGT exige además una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en el SEXPE, al considerar que sin recursos públicos adecuados no es posible atender de manera eficaz a miles de personas que llevan meses o años buscando una oportunidad laboral.

El sindicato considera injustificado y desproporcionado que, en un momento de expansión económica y crecimiento del empleo, el paro de larga duración siga afectando a cerca del 44% de las personas desempleadas de la región. UGT advierte de que permitir que esta situación se cronifique supone aceptar un mercado laboral a dos velocidades: uno que genera empleo para una parte de la población y otro que deja atrás a quienes más apoyo necesitan.

Por ello, UGT reclama a las administraciones públicas una respuesta urgente, ambiciosa y sostenida en el tiempo. La organización defiende que Extremadura necesita políticas de empleo más eficaces, más recursos públicos, más evaluación y una estrategia específica para combatir el paro de larga duración. “Detrás de las cifras hay 28.000 personas trabajadoras atrapadas en el desempleo de larga duración. Extremadura no puede permitirse dejarlas atrás”, concluye UGT Extremadura.