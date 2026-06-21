Una economía circular para Extremadura

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya que el consumo de materias primas se duplicará entre 2020 y 2050. Y que la generación de residuos se incrementará un 70% en ese mismo período de tiempo. Así, la gestión de residuos se ha convertido en una política pública de primera magnitud, ya que de ella depende la salubridad de nuestros pueblos y ciudades. Y, por supuesto, el cuidado y la protección del medio ambiente.

En España, la generación total de residuos, considerando todas las tipologías (industria, agricultura, ganadería, construcción, etc.), asciende a más de 115 millones de toneladas anuales. De ellos, más del 20 % corresponden a residuos municipales, tal y como reconoce el informe ‘El potencial económico del sector de la gestión de losresiduos en España’, elaborado en 2024 por la Fundación Forum Ambiental.

Aunque nuestro país goza de un excelente ecosistema empresarial y administrativo que se encarga de gestionar adecuadamente este tipo de residuos, nos estamos quedando rezagados con respecto a otros países europeos.

Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), en su ‘Estudio sobre la gestión de los residuos municipales’ (2023), España sigue incumpliendo los objetivos europeos de reducción de la generación de residuos y de preparación para la reutilización y el reciclaje.

El reto del vertedero

Veamos un ejemplo: España es el país europeo que más cantidad de residuos lleva a vertedero cada año. Nos encontramos en riesgo de no alcanzar las metas marcadas por la Comisión Europea, que ha establecido que antes de 2035 debemos enviar a vertederos solo el 10% de nuestras basuras (frente al 48 % actual). Es decir: el vertedero sigue siendo nuestra primera opción. ¿Por qué? Sencillamente porque son más baratos, frente a otras opciones mucho más medioambientalmente sostenibles y deseables, como, por ejemplo, las plantas de valorización, donde se queman los residuos no reciclables para convertirlos en electricidad y en calor industrial.

Países como Alemania o Países Bajos, donde hay tradición de tratamiento de residuos, ya están por debajo del objetivo del 10% de envío a vertedero, apostando firmemente por las instalaciones de valorización energética.

Países como Alemania o Países Bajos, donde hay tradición de tratamiento de residuos, ya están por debajo del objetivo del 10% de envío a vertedero,

En otros casos, el vertido se ha prohibido directamente. O, como sucede en el Reino Unido, las administraciones públicas han impuesto tal coste económico a la tonelada depositada en vertedero, que apenas quedan actores que opten por esa alternativa. Es decir, se han introducido incentivos para que los gestores de residuos tengan una prima por hacer las cosas bien y una penalización por hacerlas mal.

Las regiones europeas que avancen rápidamente en esta dirección gozarán de grandes ventajas competitivas. Se trata de implementar la economía circular, basada en el principio de cerrar adecuadamente el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, dándoles un tratamiento apropiado.

En un contexto de fluctuación de los costes de las materias primas, la economía circular contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio. Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. La economía circular consigue así convertir nuestros residuos en materias primas, reduciendo la contaminación, optimizando la protección medioambiental y mejorando el entorno de nuestros pueblos y ciudades.

La oportunidad extremeña

Afortunadamente, la Junta de Extremadura ha decidido apostar por un nuevo modelo productivo regional capaz de generar riqueza y empleo de manera sostenible.

La Estrategia de Economía Verde y Circular Extremadura 2030 (aprobada en 2023) busca alinear la mayor parte de los recursos materiales y humanos existentes en la región, para impulsar la innovación, la creatividad, la producción sustentable de bienes y servicios, la creación de iniciativas empresariales verdes y la puesta en valor de nuestros recursos naturales.

En sintonía con esa filosofía, la Junta de Extremadura ha decido destinar 1,2 millones de euros a impulsar proyectos de innovación empresarial vinculados a la economía circular mediante su participación en RIVCircular, una iniciativa financiada por el programa Horizon Europe de la Comisión Europea (lo que permitirá conectar el ecosistema extremeño de innovación con otras regiones europeas avanzadas en sostenibilidad, transición energética y digitalización).

El proyecto RIVCircular (Regional Innovation Valley for Circular Economy) reúne a 11 socios de siete países europeos y cuenta con un presupuesto global superior a los 20 millones de euros. La iniciativa se desarrollará hasta 2030 dentro de la estrategia europea de los Regional Innovation Valleys, orientada a fomentar la cooperación entre regiones en sectores estratégicos.

En un contexto geopolítico tan vertiginoso, el oeste de España se erige como un espacio de certidumbres y de estabilidades, al haber encontrado una magnífica oportunidad de desarrollo, en tres ejes estratégicos, que tienen perfecta cabida en el territorio fronterizo con Portugal: la transición energética, la transformación digital y la economía circular.

Estamos hablando de energías renovables (es decir, de electricidad barata, limpia y soberana, que nos permitirá erradicar los caros, contaminantes y extranjeros combustibles fósiles).

Estamos hablando de centros de datos y de conectar ‘on line’ cualquier sistema productivo desde cualquier pueblo de nuestras comunidades autónomas.

Estamos hablando de centros de datos y de conectar ‘on line’ cualquier sistema productivo desde cualquier pueblo de nuestras comunidades autónomas.

Estamos hablando de incrementar el valor y la sostenibilidad de nuestros flujos económicos.

Estamos hablando, en definitiva, de un nuevo modelo productivo.

Transición energética, transformación digital y economía circular, deberían ser los cimientos de nuestra política industrial. Desarrolladas en paralelo, y bien implementadas, atraerán industria, abrirán nuevos nichos económicos, incentivarán nuevas inversiones y, sobre todo, brindarán nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento a quienes habitamos estas latitudes.

Tal y como afirma el experto Pedro Fresco en su libro ‘El arte de impulsar el cambio’ (Barlin Libros, 2026), «el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir». Pues bien, ha llegado la hora del optimismo y de la confianza para abrazar nuevas formas de producción y de consumo que, además de generar riqueza, cuiden mejor de lo único que permite sostener la vida: el agua, el oxígeno, la naturaleza.

La pista de despegue para cambiar ya está pavimentada. Tenemos que usarla.