Extremadura entra con fuerza en la economía de la inteligencia artificial

La adquisición de Nostrum Group por parte de IREN es una magnífica noticia para Extremadura. No estamos ante una operación empresarial más, sino ante un movimiento que confirma algo que la región venía intuyendo desde hace tiempo: Extremadura reúne condiciones reales para ocupar un lugar relevante en la nueva economía de la inteligencia artificial.

IREN, compañía cotizada en el Nasdaq y especializada en infraestructura para inteligencia artificial, entra así en el mercado europeo con la compra de una empresa española que ya tenía proyectos de gran alcance en Cáceres y Badajoz. La operación aporta capacidad financiera, experiencia internacional y músculo técnico a iniciativas que pueden situar a la comunidad en una posición estratégica dentro del mapa digital del sur de Europa.

La compañía incorpora unos 490 megavatios de capacidad energética asegurada y conectada a la red en España, además de una cartera de proyectos en desarrollo y un equipo de más de 50 profesionales especializados en ingeniería, construcción, operaciones y desarrollo. Es decir, no se trata solo de una promesa, sino de una estructura empresarial preparada para acelerar proyectos de gran escala.

En Cáceres, el proyecto CCGreen, previsto en el entorno de Las Capellanías, representa una inversión inicial estimada en unos 1.300 millones de euros. Está diseñado para cargas intensivas de inteligencia artificial y computación avanzada, ha iniciado trabajos de desbroce y cuenta con la declaración Premia como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico por parte de la Junta de Extremadura. Es una iniciativa llamada a transformar el posicionamiento tecnológico de la ciudad.

Pero el salto regional no se entiende sin Badajoz. Nostrum Evergreen, proyectado en la Plataforma Logística pacense, es una pieza decisiva de esta nueva etapa. Con una inversión aproximada de 1.900 millones de euros, una capacidad prevista de 300 megavatios ampliable hasta 500 y hasta 900 empleos asociados, el proyecto sitúa a Badajoz en el centro de una industria que ya no pertenece al futuro, sino al presente económico mundial.

La Plataforma Logística de Badajoz ofrece además un enclave especialmente valioso por su conexión con el corredor Madrid-Lisboa, su disponibilidad de suelo y su capacidad para atraer actividad empresarial complementaria. Nostrum Evergreen puede convertirse en un proyecto tractor no solo por su volumen de inversión, sino por su potencial para generar empleo cualificado, oportunidades para proveedores locales y una nueva relación entre energía, tecnología y territorio.

Con CCGreen en Cáceres y Nostrum Evergreen en la Plataforma Logística de Badajoz, Extremadura empieza a consolidar una posición propia en la nueva economía de la computación avanzada, los centros de datos y la inteligencia artificial

Cáceres y Badajoz aparecen así como dos polos complementarios de una misma ambición regional. CCGreen y Nostrum Evergreen no deben leerse como proyectos aislados, sino como parte de una estrategia mayor: convertir Extremadura en un nodo competitivo para la inteligencia artificial, la computación avanzada y los centros de datos de nueva generación.

La región cuenta con ventajas claras. Tiene suelo, producción renovable, menor saturación que otros territorios, posición geográfica estratégica y una creciente capacidad institucional para atraer inversión tecnológica. Durante décadas, Extremadura ha sido tierra exportadora de energía y talento. Ahora se abre una oportunidad distinta: alojar infraestructuras críticas de la economía digital y lograr que parte del valor añadido se quede aquí.

La inteligencia artificial necesita centros de datos, capacidad de cálculo, redes eléctricas robustas, conectividad, seguridad, refrigeración y equipos humanos especializados. Detrás de cada avance tecnológico hay una infraestructura física. Y ahí Extremadura puede jugar un papel de primer orden si sabe aprovechar este momento con ambición, agilidad y visión de largo plazo.

La llegada de IREN refuerza la credibilidad de los proyectos extremeños. Una compañía internacional no desembarca en un territorio por casualidad. Lo hace porque detecta condiciones competitivas, porque ve potencial de crecimiento y porque entiende que la demanda europea de infraestructuras para inteligencia artificial seguirá aumentando en los próximos años.

Este paso debe ser celebrado. Cáceres y Badajoz tienen ante sí una oportunidad de enorme alcance. La primera, con CCGreen, puede consolidarse como referencia en computación avanzada. La segunda, con Nostrum Evergreen, puede dar un salto estratégico desde su Plataforma Logística hacia una economía digital de alta capacidad. Y Extremadura, en conjunto, puede empezar a dejar atrás viejos complejos para presentarse como lo que ya empieza a ser: un territorio atractivo para industrias de futuro.

Ahora toca acompañar estos proyectos con planificación, formación, colaboración público-privada y una apuesta clara por el empleo cualificado. Pero el punto de partida es indudablemente positivo. Hay inversión, hay empresas, hay suelo, hay energía y hay dos ciudades extremeñas llamadas a desempeñar un papel protagonista.

La compra de Nostrum Group por parte de IREN marca un antes y un después. No es solo una operación corporativa. Es una señal poderosa de confianza en Extremadura. Y cuando una región históricamente acostumbrada a ver pasar oportunidades empieza a situarse en el corazón de una nueva revolución tecnológica, conviene decirlo con claridad: este es un paso decisivo y una noticia que merece ser aplaudida.