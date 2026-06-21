Las II Jornadas de Patrimonio Compartido de Extremestiza propician nuevas líneas de compromiso entre América y Extremadura

Trujillo ha puesto el broche final a las II ‘Jornadas de Patrimonio Compartido. Arquitectura común. Paisajes Familiares. Extremadura y América’, organizadas por la Junta, a través de Extremestiza, las cuales han propiciado nuevas líneas de trabajo y de compromiso en materia de patrimonio arquitectónico y natural entre territorios de México, Ecuador, Chile, Colombia y la región de Extremadura.

Labores de rehabilitación integral de la Capilla de Santa Ana con equipo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura. / EXTREMESTIZA

La directora de la Fundación Extremeña de la Cultura (FEC) y de Extremestiza, Carmen Sánchez Risco, entidad adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, ha trasladado agradecimientos a la delegación conformada por las autoridades hispanoamericanas responsables de patrimonio “que han cruzado el charco” por “facilitar” la creación de un espacio de trabajo conjunto, que continúe investigando, impulsando, así como revalorizando «todo aquello» que une a América con Extremadura.

Restauración integral de esgrafiado, caso escudo de Pizarro, por el especialista José Morillo. / EXTREMESTIZA

Así lo destacaba durante las jornadas técnicas celebradas en el Palacio Lorenzana y sede de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX) de Trujillo, que clausuran una «intensa» agenda de trabajo, tras cinco días de recorrido con la colaboración de especialistas en arquitectura, investigación y formación, que ha transcurrido por diversas localidades extremeñas, analizando diferentes edificios históricos y actuaciones de patrimonio cultural y natural que refuerzan el vínculo con los países colaboradores en esta acción.

Grupo y visita técnica al Monasterio de Guadalupe. / EXTREMESTIZA

Estas jornadas forman parte de la Línea de Patrimonio Compartido de Extremestiza , donde se han expuesto interesantes ponencias subrayando líneas de intervención en la materia y que han contado con las intervenciones de: la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Tlaxcala (México), Karen Álvarez Villeda; el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno de Coquimbo (Chile), César Gómez Cáceres; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de la República del Ecuador, Amanda Braun Baquero; y la directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia, Mónica Orduña Monsalve.

Restauración preservando especies protegidas en Yuste, con la directora- técnica de Programas de Conservación de la Junta, María Jesús Palacios. / EXTREMESTIZA

Ponencias Técnicas

Tras el turno de los países aliados con Extremestiza, ha continuado la jornada con las exposiciones técnicas, sobre actuaciones de restauración y protección natural realizadas en Extremadura, con las ponencias de profesionales como el arquitecto y profesor del Departamento de Construcción de la Universidad de Extremadura (UEX) José Carlos Salcedo Hernández; la bióloga y directora de Programas de Conservación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, María Jesús Palacios González; y la catedrática en Historia del Arte y profesora de la Universidad de Extremadura, Yolanda Fernández Muñoz.

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Durante el acto de cierre, también ha intervenido la alcaldesa de Trujillo, María Inés Rubio Díaz, quien ha puesto en valor su localidad como cuna del mestizaje, y ha subrayado la importancia de las jornadas de Extremestiza, por contribuir a revalorizar diferentes aspectos del mestizaje, que enriquecen y proyectan acciones futuras.

Responsables de patrimonio de gobiernos de México, Ecuador, Chile y Colombia han participado en las cinco jornadas técnicas La Junta de Extremadura ha organizado esta segunda edición de las Jornadas de Patrimonio Compartido América, que se consolidan con la asistencia en esta ocasión de responsables de patrimonio de diferentes gobiernos hispanoamericanos, procedentes de México, Ecuador, Chile, Colombia y España. Se han desarrollado del 25 al 29 de mayo en las localidades de Cáceres, Plasencia, Trujillo, Medellín, Cuacos de Yuste, Guadalupe y Mérida, en el marco de la Estrategia Extremestiza, El objetivo es poner en común líneas de actuación para la puesta en común de líneas de actuación para la conservación y recuperación de patrimonio compartido, establecer estrategias de restauración, fortalecimiento, protección e impulso al patrimonio común entre Extremadura y América. Las visitas técnicas se han basado en una perspectiva patrimonial comparada que integra el valor histórico del legado compartido, la recuperación e impulso de este patrimonio de manera conjunta y facilita el intercambio de experiencias técnicas con los países invitados.