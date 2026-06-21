El riesgo de incendios se dispara en Extremadura y alcanza ya a 212 municipios

El riesgo de incendios forestales se dispara este domingo en Extremadura coincidiendo con la jornada más intensa del episodio de altas temperaturas que afecta a la región. Un total de 212 municipios extremeños se encuentran en riesgo extremo o muy alto, más del doble que este sábado, cuando el mapa del Plan Infoex situaba en estos niveles a 101 localidades.

En concreto y, según el índice de peligro de incendios forestales recogido por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura, a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología, un total de 78 municipios figuran en riesgo extremo y otros 134 en riesgo muy alto, repartidos entre las dos provincias extremeñas.

Por su parte, otras 59 localidades aparecen en riesgo alto debido a la subida de las temperaturas, por lo que el Infoex ha pedido extremar las precauciones durante toda la jornada, especialmente en zonas de monte, dehesas, espacios próximos a vegetación seca y áreas rurales.

Avisos naranja y amarillo

La situación coincide con la ampliación del aviso naranja por calor decretado por el Centro de Emergencias 112 de Extremadura para este domingo. La alerta se ha extendido al norte de la provincia de Cáceres, de manera que prácticamente toda la región permanecerá en aviso por temperaturas que podrán situarse entre los 39 y los 40 grados.

Solo el sur de la provincia de Badajoz se mantiene en aviso amarillo, con máximas previstas de hasta 38 grados. En el resto del territorio, la alerta naranja estará activa entre las 13.00 y las 21.00 horas, según ha informado el 112, dependiente de la Junta de Extremadura.

Las Vegas del Guadiana, La Siberia, Barros y Serena, la Meseta Cacereña y las zonas del Tajo y el Alagón estarán en aviso naranja por máximas de hasta 40 grados. También se encuentran en este nivel Villuercas y Montánchez, así como el norte de la provincia de Cáceres, donde la previsión apunta a temperaturas de hasta 39 grados.

En riesgo extremo

Acedera, Acehúche, Alburquerque, Alcántara, Alcollarín, Alconchel, Aldehuela de Jerte, Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Cáceres, Cachorrilla, Calzadilla, Campo Lugar, Cañaveral, Casar de Cáceres, Casas de Don Gómez, Casas de Millán, Casatejada, Casillas de Coria, Ceclavín, Cheles, Cilleros, Coria, Don Benito, Galisteo, Garrovillas de Alconétar, Gata, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Herreruela, Hinojal, Holguera, Huélaga, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Logrosán, Losar de la Vera, Madrigalejo, Majadas, Malpartida de Plasencia, Mata de Alcántara, Membrío, Miajadas, Montehermoso, Moraleja, Morcillo, Navalmoral de la Mata, Navalvillar de Pela, Navas del Madroño, Pasarón de la Vera, Pedroso de Acim, Perales del Puerto, Pescueza, Piedras Albas, Plasencia, Portaje, Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Riolobos, Rosalejo, Salorino, Santa Amalia, Santiago del Campo, Santibáñez el Alto, Talaván, Talayuela, Tejeda de Tiétar, Tiétar, Torrejoncillo, Vegaviana, Villa del Campo, Villa del Rey, Villanueva de la Serena, Villanueva de la Vera, Villanueva del Fresno, Villar de Rena y Zarza la Mayor.

En riesgo muy alto

Abertura, Acebo, Aceituna, Ahigal, Alagón del Río, Alange, Alcuéscar, Aljucén, Almaraz, Almoharín, Arroyomolinos, Arroyomolinos de la Vera, Azuaga, Badajoz, Barrado, Belvís de Monroy, Berzocana, Bienvenida, Bohonal de Ibor, Cabañas del Castillo, Cabezabellosa, Cadalso, Caminomorisco, Campanario, Campillo de Deleitosa, Carbajo, Carcaboso, Carmonita, Casar de Palomero, Casas de Don Antonio, Casas de Don Pedro, Casas de Miravete, Casas del Castañar, Cedillo, Cerezo, La Codosera, Conquista de la Sierra, Cordobilla de Lácara, Cuacos de Yuste, Deleitosa, Descargamaría, Escurial, Esparragosa de Lares, Fresnedoso de Ibor, Fuente de Cantos, Gargüera, El Gordo, Granja de Torrehermosa, Guadiana del Caudillo, Guareña, Guijo de Granadilla, La Haba, Herguijuela, Hernán-Pérez, Herrera de Alcántara, Higuera, Hinojosa del Valle, Hornachos, Jaraicejo, Jarilla, Llerena, Magacela, Malpartida de Cáceres, Medellín, Mengabril, Mérida, Mesas de Ibor, Millanes, Mirabel, Mirandilla, Mohedas de Granadilla, Monesterio, Monroy, Montánchez, Montemolín, Montijo, La Nava de Santiago, Oliva de Plasencia, Olivenza, Orellana la Vieja, Palomas, Peraleda de la Mata, La Pesga, Pinofranqueado, Puebla de Alcocer, Puebla de la Reina, Puebla de Obando, Puebla del Prior, Pueblonuevo de Miramontes, Puerto de Santa Cruz, Quintana de la Serena, Rena, Ribera del Fresno, Robledillo de Gata, Robledillo de la Vera, La Roca de la Sierra, Romangordo, San Pedro de Mérida, San Vicente de Alcántara, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de Paniagua, Santiago de Alcántara, Santibáñez el Bajo, Los Santos de Maimona, Saucedilla, Serradilla, Serrejón, Sierra de Fuentes, Talarrubias, Talaveruela de la Vera, Toril, El Torno, Torrecilla de los Ángeles, Torrejón el Rubio, Torremenga, Torreorgaz, Trujillo, Usagre, Valdecañas de Tajo, Valdehúncar, Valdeobispo, Valdetorres, Valencia de Alcántara, Valverde de la Vera, Valverde de Mérida, Valverde del Fresno, Villamiel, Villanueva de la Sierra, Villar de Plasencia, Villar del Pedroso, Villar del Rey, Villasbuenas de Gata, Zarza de Granadilla y Zorita.

En riesgo alto

Abadía, Albalá, Aldea del Cano, Aldeanueva de la Vera, Berrocalejo, Cabeza la Vaca, Cabrero, Calera de León, Calzadilla de los Barros, Cañamero, Casas de Reina, Casas del Monte, Castañar de Ibor, La Coronada, Eljas, Fuenlabrada de los Montes, Fuente del Arco, Garciaz, Garganta la Olla, Hoyos, Ibahernando, Llera, Madrigal de la Vera, Madroñera, Marchagaz, Monterrubio de la Serena, Navaconcejo, Nuñomoral, Oliva de Mérida, Orellana de la Sierra, Palomero, Piornal, Puebla del Maestre, Pueblonuevo del Guadiana, Reina, Robledillo de Trujillo, Robledollano, San Martín de Trevejo, Sancti-Spíritus, Santa Ana, Santa Marta de Magasca, Segura de León, Segura de Toro, Siruela, Talavera la Real, Torre de Don Miguel, Torre de Santa María, Torrecillas de la Tiesa, Torrequemada, Trasierra, Valdemorales, Valle de la Serena, Viandar de la Vera, Villafranca de los Barros, Villagarcía de la Torre, Villamesías, Villarta de los Montes, Zarza de Montánchez y La Zarza.

Recomendaciones

La combinación de calor intenso, sequedad del terreno y posible viento puntual eleva el riesgo de propagación en caso de que se produzca cualquier conato. Por ello, el Infoex insiste en evitar conductas que puedan generar fuego o chispas y en avisar de inmediato al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio.

El Centro de Emergencias 112 ha recomendado a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones locales de Protección Civil y a los servicios de Policía Local mientras dure el episodio de altas temperaturas.

A la ciudadanía, el 112 aconseja evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed y optar especialmente por agua y zumos de fruta refrigerados. También recomienda evitar comidas copiosas y bebidas alcohólicas, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

En los hogares, se aconseja utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas durante el día, así como abrirlas por la noche para ventilar. Las autoridades piden prestar especial atención a menores, personas mayores y población vulnerable, vigilando su hidratación y estado general. Ante cualquier emergencia, el 112 recuerda la necesidad de llamar de inmediato al teléfono único de emergencias.