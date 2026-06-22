Activada la alerta naranja por calor en tres comarcas extremeñas este lunes

Las comarcas de las Vegas del Guadiana y la Siberia Extremeña, en la provincia de Badajoz, y la del Tajo y Alagón, en la de Cáceres, activarán este lunes, 22 de junio, la alerta naranja por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 40 grados de máxima. Ante esta previsión, la alerta permanecerá activa en estas zonas desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas.

Por su parte, el resto de la región, excepto el sur de la provincia de Badajoz, estará en alerta amarilla también por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 o 39 grados.

Por este motivo, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Recomendación a la ciudadanía

Asimismo, a la ciudadanía en general se le recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta refrigerados.

Del mismo modo, se recomienda evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas, así como reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

En el hogar, el 112 aconseja utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Asimismo, se debe prestar atención a los menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.

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En caso de necesidad, recomienda ponerse en contacto con el 112.