Andrés López y Jesús Nieto, de Vítaly, Premios Empresario Extremeño del Año 2026

El jurado de los Premios Empresario Extremeño del Año 2026 ha concedido su máximo galardón a Andrés López y Jesús Nieto, CEO de Vítaly, por haber impulsado desde Extremadura uno de los grandes grupos nacionales en el ámbito de la seguridad, la salud laboral y el bienestar corporativo. El premio reconoce una trayectoria empresarial marcada por el crecimiento, la capacidad de integración, la profesionalización de los servicios preventivos y la consolidación de una compañía que ha sabido proyectarse más allá de la región sin perder su origen extremeño. El precio coincide con la declaración del año 2026 como el Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los galardones se entregan el próximo día 8 de julio en una gran gala a la que está prevista la asistencia de las principales autoridades de la región, empresarios y directivos de Prensa Ibérica, grupo editor de El Periódico Extremadura. Los Premios Empresario Extremeño del Año han llegado con ésta a su trigesimoprimera edición.

La relación de premiados de esta edición refleja, además, la diversidad del tejido productivo regional. Los galardones distinguen a empresas y directivos vinculados a sectores tan diferentes como la salud laboral, la alimentación, la industria cárnica, la alta tecnología, la biotecnología y la nutrición clínica. Del arraigo familiar a la innovación científica, de la promoción agroalimentaria a los nuevos materiales para semiconductores, el fallo del jurado dibuja una Extremadura empresarial cada vez más plural, especializada y conectada con mercados nacionales e internacionales.

Reunión del jurado, esta mañana, en el Extremadura Hotel de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Jurado independiente

El jurado ha estado compuesto por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura; Víctor Gragera, director de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres; Diego Hernández, presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca); David Salazar, director general de CIEM; Francisco Piñero Lemus (Empresario del Año 2012); Pedro Rosado, miembro de la Junta Directiva de la Creex; Mari Cruz Sánchez Escobedo, profesora de Economía Financiera de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la UEx; Raquel de Prado; secretaria general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA Extremadura); Nelia Pulido, directora comercial de El Periódico Extremadura, Lola Luceño, Jefa de Región, y Juan José Ventura, redactor. La decisión se ha tomado por unanimidad en todos los casos.

Premio Empresario Extremeño del Año 2026: Andrés López y Jesús Nieto (Vítaly)

El Premio Empresario Extremeño del Año 2026 ha recaído en Andrés López y Jesús Nieto, socios fundadores y CEO de Vítaly. El jurado ha valorado especialmente la capacidad de ambos para construir un proyecto empresarial de gran dimensión en un sector estratégico como la prevención de riesgos laborales, la salud y el bienestar en las empresas. Vítaly representa un modelo de crecimiento basado en la integración de equipos, la innovación en servicios y la vocación de liderazgo, con una fuerte proyección nacional y europea.

José Manuel Rodríguez, gerente de Especias del Sol. / EL PERIÓDICO

Trayectoria Empresarial: Especias del Sol

El Premio a la Trayectoria Empresarial ha sido concedido a Especias del Sol, empresa cacereña vinculada al mundo de las especias, la transformación alimentaria y la innovación gastronómica que supera los 130 años de andadura. El jurado ha reconocido una historia empresarial que combina tradición familiar, especialización y capacidad para aportar valor añadido a productos de fuerte identidad. Desde el norte de Cáceres, la firma ha sabido evolucionar en un mercado muy competitivo, abrir nuevas líneas de producto y mantener viva una actividad ligada al sabor, la calidad y el territorio. Su gerente es José Manuel Rodríguez.

Nueva factoría de El Encinar de Humienta, en construcción. / EL PERIÓDICO

Promoción de Extremadura: El Encinar de Humienta

El Premio a la Promoción de Extremadura ha sido para El Encinar de Humienta, con Jaime Yartu San Millán al frente de una compañía que ha convertido la industria cárnica de Almaraz en una referencia del vacuno extremeño. De hecho, es el proveedor clave que suministra la carne de vacuno para las hamburguesas de McDonald's España y Portugal. El jurado ha destacado su contribución a la proyección exterior de la carne de calidad vinculada a la dehesa, su papel en la generación de actividad en el entorno rural y su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la modernización de sus instalaciones. La empresa representa uno de los ejemplos más claros de cómo un producto ligado al territorio puede ganar dimensión industrial y presencia en mercados exigentes.

Responsables de Diamond Foundry muestran uno de los diamantes producidos en la fábrica instalada en Trujillo. / Carlos Gil.

Iniciativa Empresarial: Diamond Foundry

El Premio a la Iniciativa Empresarial ha recaído en Diamond Foundry, proyecto implantado en Trujillo y vinculado a la producción de diamantes sintéticos de alta pureza. La compañía, cuyo presidente en España es Rafael Benjumea, ha situado a Extremadura en el mapa internacional de una industria tecnológica de alto valor añadido, con aplicaciones que van más allá de la joyería y alcanzan sectores estratégicos como los semiconductores, la automoción, la defensa o la computación avanzada. El jurado ha valorado el carácter transformador de una iniciativa capaz de asociar a la región con innovación industrial, sostenibilidad y tecnología de frontera.

Pedro Fernández Llario, CEO de Ingulados (izquierda de la imagen), conversa con Santamaría durante una visita a esta empresa. / Carlos Gil

Premio Pyme: Ingulados

El Premio Pyme ha sido otorgado a Ingulados, empresa cacereña dirigida por Pedro Fernández, CEO de la compañía, con María Rosario Cerrato como directora de I+D+i, especializada en biotecnología aplicada, salud animal, alimentación funcional y agricultura sostenible. El jurado ha reconocido su capacidad para desarrollar soluciones científicas desde Extremadura en ámbitos de creciente demanda, así como su apuesta por la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento. Ingulados representa el potencial de las pequeñas y medianas empresas extremeñas para competir desde la especialización, el rigor técnico y la innovación.

Carmen López, consejera delegada de Vegenat. / Santiago García Villegas

Directivo/a del Año: Carmen López Serrano

Por último, el Premio Directivo/a del Año ha sido concedido a Carmen López Serrano, CEO de Vegenat, por su liderazgo al frente de una compañía extremeña de referencia en nutrición clínica, dietética y soluciones alimentarias especializadas. El jurado ha valorado su trayectoria directiva, su capacidad para consolidar una empresa con fuerte componente industrial y sanitario, y su papel como referente femenino en la gestión empresarial. Vegenat es, además, un ejemplo de cómo Extremadura puede competir en sectores altamente regulados y de gran exigencia técnica desde el conocimiento, la calidad y la innovación.

Formación militar en el Cefot de Cáceres. / Jorge Valiente

Juan Diego López Cendrero recibe una beca a la excelencia académica. / EL PERIÓDICO

Premio Especial y Joven Promesa: CEFOT y Juan Diego Mateos

No sujeta a la deliberación del jurado están las categorías Premio Especial, que este año recae en el Centro de Formación de Tropa Nº 1 de Cáceres (CEFOT) y el premio Joven Promesa, al mejor expediente académico de la UEx, que ha recaído en Juan Diego Mateos Cendrero, graduado del doble grado en ADE y Economía por la Universidad de Extremadura, con una puntuación de 9,889.

Noticias relacionadas

Con más de treinta ediciones, los Premios Empresario Extremeño del Año son el premio empresarial más antiguo de la región y está considerado un verdadero termómetro de la economía extremeña.