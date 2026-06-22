El bono de alquiler joven llega al 55% de los solicitantes en Extremadura: 250 al mes durante dos años

La Junta de Extremadura acaba de lanzar una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda mensual de hasta 250 euros al mes durante dos años para que los menores de 35 años puedan emanciparse. Se trata de una de las medidas más esperadas del Plan Estatal de Vivienda: la última convocatoria, que se abrió el año pasado para los ejercicios 2025 y 2026 con un presupuesto de 6,4 millones, tuvo que cerrar el plazo de solicitudes un mes antes de lo previsto debido a la alta demanda.

Según los datos facilitados por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se recibieron un total de 2.118 solicitudes, de las que un 55% (1.180) se han resuelto de forma favorable. Los 938 expedientes restantes han sido desestimados según establecían las bases reguladoras, ya fuera por incumplimiento de requisitos, incompatibilidades o defectos en la documentación. De ellos, reconoce el Ejecutivo, 260 no se han podido beneficiar por falta de crédito.

Tercera convocatoria

Hay que destacar que esta nueva convocatoria sería la tercera. Para la primera se recibieron 3.893 solicitudes de las que 2.430 jóvenes se vieron finalmente beneficiados, pero de cara a la segunda edición la cifra ha bajado considerablemente: hasta los 1.180 beneficiarios, «ya que la cuantía asignada por el Estado (6,4 millones) es del 50% de la convocatoria anterior».

«La Junta de Extremadura ha trasladado en numerosas ocasiones al Ministerio de Vivienda su disconformidad con la duplicidad de subvenciones, que genera confusión y obliga a desestimar solicitudes que, de otro modo, podrían ser beneficiarias», se indica desde el departamento que dirige Francisco Ramírez. A pesar de ello, el ministerio ha propuesto una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que en Extremadura se acaba de aprobar.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Hasta 250 euros al mes

El Bono Alquiler Joven es una ayuda estatal destinada a jóvenes con ingresos limitados que viven de alquiler o quieren acceder a una vivienda arrendada. Su objetivo es reducir el esfuerzo económico que supone pagar una renta mensual y facilitar la salida del hogar familiar en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de emancipación.

Además del requisito de la edad, podrán optar a las ayudas las personas físicas que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda; un contrato de arrendamiento de una habitación o bien un contrato de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Límite de ingresos

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más. El precio de arrendamiento debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales o a 300 euros si se trata de una habitación.

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El Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas al alquiler municipales o autonómicas, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del Bono Alquiler Joven y las mencionadas ayudas tendrán como límite el cien por cien del alquiler. El bono también es compatible con el programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico, en este caso al 75%