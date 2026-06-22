Más de 80 caminos rurales de Extremadura encaran nuevas obras de mejora

La Junta de Extremadura prevé tardar entre dos y cuatro años en ejecutar los más de 80 proyectos incluidos en el Plan de Caminos Rurales, enmarcado en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Así lo ha avanzado este lunes el director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez, durante su intervención en la comisión del ramo en la Asamblea, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Manuel Mejías.

Sánchez ha defendido que cualquier inversión en caminos rurales es "buena para Extremadura", no obstante, ha admitido que el actual plan es "mejorable" y ha señalado que los criterios de concurrencia competitiva han limitado su alcance, hasta el punto de dejar fuera a algunos ayuntamientos, caminos supramunicipales y vías consideradas principales por la Ley Agraria de Extremadura.

El director general ha indicado que la tramitación de este tipo de proyectos puede alargarse durante unos dos años, debido a la redacción técnica, las cesiones de terrenos, los cambios de titularidad y las autorizaciones ambientales o de confederaciones hidrográficas. En este sentido, ha defendido que sí ha habido actividad en los últimos ejercicios: 8,8 millones para 15 actuaciones en 2024, 8,2 millones para 21 actuaciones en 2025 y 5 millones para 14 actuaciones en 2026.

Baja ejecución

Por su parte, Mejías ha criticado la baja ejecución del plan tres años después de su puesta en marcha. Según ha señalado, no se ha producido "ni una sola licitación" para la adquisición de maquinaria destinada a ayuntamientos y mancomunidades, solo se han valorado 82 actuaciones y únicamente una obra ha finalizado, en Casa de Don Gómez.

En esta línea, ha explicado que la previsión inicial era que la Junta proyectara, licitara, ejecutara y financiara las actuaciones sin trasladar costes a los municipios. Sin embargo, ha sostenido que se ha sustituido por convocatorias de ayudas que obligan a los ayuntamientos a aportar parte del dinero, lo que ha definido como un sistema de "copago".

El PSOE ha reprochado además al Ejecutivo regional el recorte de 5,5 millones de euros del plan para destinarlos a otra medida y ha advertido de que, tras descontar compromisos pendientes y actuaciones ya previstas, el margen disponible para nuevas inversiones quedaría muy reducido. "Lo que observamos después de tres años es menos ejecución, menos inversión, más burocracia, más desigualdad territorial y más costes para los ayuntamientos", ha resumido.

Un nuevo plan

Sánchez, por su parte, ha asegurado que la Consejería seguirá apostando por el plan de caminos rurales durante los próximos ejercicios, mientras se completa la ejecución de las actuaciones ya previstas dentro del actual periodo de la PAC. Además, ha avanzado que la Junta elaborará un nuevo plan de caminos cuando se conozca la dotación de fondos europeos para el siguiente marco comunitario, que marcará la capacidad inversora de la comunidad en esta materia.

El director general ha defendido que este tipo de programas son una "herramienta útil y necesaria" para el desarrollo rural, por lo que la intención del Ejecutivo regional es dar continuidad a las actuaciones de mejora de la red viaria rural una vez quede definido el nuevo escenario presupuestario europeo.