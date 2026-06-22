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Crecimiento ibérico con origen extremeño

Grupo INPREX entra en Portugal y el País Vasco con las adquisiciones de MHT y Tecesla

MHT supone la primera adquisición internacional del grupo extremeño y refuerza su posición como uno de los principales operadores ibéricos en prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo

Directivos de Grupo INPREX con los representantes de MHT Medicina Higiene e Segurança no Trabalho, Lda.

Directivos de Grupo INPREX con los representantes de MHT Medicina Higiene e Segurança no Trabalho, Lda. / EL PERIÓDICO

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Redacción

Almendralejo

Grupo Inprex uno de los cinco mayores grupos españoles de prevención de riesgos laborales, ha cerrado las adquisiciones de MHT (Medicina Higiene e Segurança no Trabalho Lda) compañía portuguesa especializada en servicios de seguridad y salud en el trabajo, así como Tecesla, S.A. compañia vasca de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo.

Grupo Inprex, con la adquisición de MHT inicia su expansión internacional y entra en el mercado portugués, uno de los mercados europeos con una estructura regulatoria más próxima al modelo español de prevención de riesgos laborales. La adquisición permitirá al grupo ofrecer una cobertura ibérica a sus clientes, acompañar a empresas españolas con actividad en Portugal y reforzar su capacidad de servicio a compañías multinacionales con presencia en ambos países.

«Portugal es un mercado natural para nuestro grupo por cercanía geográfica, cultural y regulatoria. La incorporación de MHT nos permite dar un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento ibérico. Por otro lado, la adquisición de Tecesla, S.A. refuerza la presencia del grupo en el País Vasco. Ambas compañías mantendrán sus marcas y estructura con equipos de trayectoria sólida, profundo conocimiento local y una excelente reputación en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo», ha señalado Abdo Al Adib Mendiri, Consejero del Grupo INPREX.

Por su parte, Narciso Baltazar Barraca Nunes da Silva: «La incorporación de MHT a Grupo INPREX abre una nueva etapa para nuestra compañía. Mantenemos nuestro compromiso con los clientes, con nuestros profesionales y con la calidad técnica del servicio, al tiempo que ganamos capacidad de inversión, innovación y desarrollo comercial».

Ambas operaciones forman parte del plan estratégico de Grupo INPREX, orientado a ampliar su presencia geográfica y reforzar sus capacidades en medicina del trabajo, seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y formación.

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Desde su origen extremeño, Grupo INPREX consolida así un modelo de crecimiento que combina expansión empresarial, arraigo territorial y compromiso con las personas, como centro de su RSC. La compañía mantiene su apuesta por generar valor desde Extremadura, impulsar empleo cualificado, fortalecer la cultura preventiva en las organizaciones y contribuir, desde la seguridad y la salud laboral, a empresas más responsables, sostenibles y preparadas para los retos del futuro.

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