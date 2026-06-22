El PP extremeño contrapone la estabilidad de Guardiola al "ruido judicial" de Sánchez

El PP de Extremadura ha defendido este lunes la gestión del Ejecutivo de María Guardiola y ha contrapuesto la estabilidad política de la región con la situación del Gobierno central, al que acusa de estar instalado en el "ruido judicial" y en la "parálisis política". El portavoz del PP regional, Luis Miguel Núñez, ha señalado que la comunidad cuenta con una "hoja de ruta clara" frente a un Ejecutivo que, a su juicio, atraviesa una etapa marcada por la falta de presupuestos, la debilidad parlamentaria y los escándalos judiciales.

En rueda de prensa, Núñez ha destacado que Extremadura ha conseguido sacar adelante los presupuestos "más altos de la historia" de la comunidad autónoma, unas cuentas que ha presentado como ejemplo de estabilidad, capacidad de acuerdo y voluntad de "resolver los problemas reales" de los ciudadanos.

"Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue atrapado en su propia agenda judicial, aquí estamos sacando adelante los presupuestos más altos de la historia de Extremadura", ha afirmado el dirigente popular, que ha defendido que la región "no puede volver a los años del bloqueo, de la excusa y de la parálisis".

Congresos provinciales

En clave interna, Núñez ha recordado que el PP celebrará sus congresos provinciales el 17 de julio en Cáceres y el 18 de julio en Badajoz. En el caso cacereño, la candidatura estará encabezada por Elena Manzano, actual portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, que sustituirá a Laureano León al frente de la organización provincial.

El portavoz popular ha destacado que Manzano representa "renovación, solvencia y una apuesta clara" para fortalecer el partido en el territorio. En Badajoz, Manuel Naharro optará a la reelección para seguir consolidando un trabajo que ha dado "estabilidad" a la organización. Tras los congresos provinciales, el partido celebrará su congreso regional, que previsiblemente tendrá lugar "a lo largo del próximo otoño".

Ley ELA

Por otra parte, el portavoz del PP ha puesto también el foco en la aprobación del nuevo grado III+ de dependencia para personas con ELA y situaciones asimilables. Según ha explicado, la medida permitirá reducir la espera de seis a dos meses, reconocer las ayudas con carácter retroactivo desde el momento de la solicitud y adelantar los fondos por parte de la Junta.

Núñez ha subrayado que este nuevo grado sitúa a Extremadura "a la vanguardia" de las políticas sociales, con ayudas de hasta 9.859 euros al mes y copago cero. "La ELA no espera y las familias tampoco pueden hacerlo", ha señalado, antes de destacar que la medida supone "menos burocracia, menos papeles y menos espera".