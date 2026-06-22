El riesgo extremo de incendio se dispara en Extremadura y alcanzará casi toda la región entre martes y miércoles

Extremadura afronta una semana crítica por riesgo de incendios forestales. Si este lunes 125 municipios, alrededor de un tercio del total regional, permanecían en nivel extremo y otros 215 en peligro muy alto, desde este martes el color rojo que identifica el grado de alerta más elevado se extenderá ya a más de la mitad de la superficie extremeña. La situación irá además a peor el miércoles, cuando el riesgo extremo alcanzará a la mayor parte del territorio.

El nivel rojo avanza por la región

Así lo refleja el mapa del índice de peligro de incendios forestales recogido por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura, el Infoex, elaborado a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para este martes figuran 253 términos municipales en nivel extremo, dos de cada tres, a los que se suman 63 con riesgo muy alto, 23 en nivel alto y 49 en situación moderada. Las previsiones para el miércoles elevan aún más la preocupación, con 281 municipios en peligro extremo, 87 en nivel muy alto, 12 en alto y solo 8 en moderado.

La Aemet prevé para este martes, 23 de junio, cielos poco nubosos en Extremadura, con predominio de nubes altas y sin descartar nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en una jornada marcada por el calor intenso. También podrán registrarse noches tropicales, con valores mínimos por encima de los 20 grados.

Hasta 43 grados en algunas zonas

Los termómetros alcanzarán valores muy elevados en varios puntos de la comunidad. Mérida se moverá entre los 23 y los 42 grados, Cáceres entre 23 y 41, y Plasencia entre 25 y 43 grados. El viento será variable, con predominio del sur y sureste, flojo a moderado, un factor que también se vigila en jornadas de alto riesgo forestal.

La coincidencia de esta situación con la noche de San Juan ha llevado a distintas comunidades y municipios españoles a reforzar las medidas preventivas. La prohibición de hacer fuego, la delimitación de zonas acotadas y el uso de drones de vigilancia figuran entre las actuaciones excepcionales adoptadas para reducir el riesgo de incendios durante unas celebraciones marcadas este año por la ola de calor.

Restricciones por la normativa regional

En este contexto, el Ayuntamiento de Badajoz ha informado de que no habrá fuegos artificiales este martes por la noche debido al riesgo de incendios forestales. Tampoco podrán celebrarse al día siguiente, 24 de junio y festivo local, una de las fechas que se había barajado para el tradicional espectáculo pirotécnico de la feria. En ambos casos, el nivel de peligro es elevado y la normativa regional de la época alta de incendios prohíbe el uso de material pirotécnico cuando el riesgo es muy alto o extremo.