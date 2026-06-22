Unidas rechaza que haya "fraude" con la identificación de menores migrantes en Extremadura

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, ha negado este lunes que exista "fraude" en la identificación de menores migrantes no acompañados en la región y ha acusado a la Junta de "mentir" al poner en duda un sistema en el que, según ha recalcado, las pruebas de edad "ya existen y ya se hacen".

Fernández ha respondido así al consejero de Desregulación, Óscar Fernández Calle, que la pasada semana defendió actuar frente al "fraude" de personas adultas que se declaran menores y anunció medidas para garantizar la "seguridad jurídica" del sistema de acogida.

La coportavoz ha explicado que los migrantes que llegan al CAED de Mérida son registrados inicialmente como adultos y solo se activa la identificación como menores cuando solicitan la prueba. Según sus datos, entre 2024 y 2025 se realizaron 222 pruebas a personas que afirmaron ser menores y solo 34 fueron reconocidas finalmente como tales.

"Intentar criminalizar o poner el foco en que hay un posible fraude es mentir", ha señalado Fernández, quien ha recordado que Extremadura acoge actualmente a 104 menores migrantes. A su juicio, si esa cifra "tambalea" el sistema extremeño, como sostiene, sería porque se trata de un sistema "deficiente".

Educación

Durante su comparecencia, Fernández también ha criticado las oposiciones docentes celebradas este sábado en Extremadura. Ha cuestionado que la Junta destaque que acudió el 93% de los inscritos, porque "presentarse es obligatorio", y ha apuntado que el dato relevante es que solo el 53% se quedó a realizar el examen.

Además, ha defendido la propuesta registrada por Unidas para reducir de 280 a 165 los días que los interinos docentes deben trabajar para cobrar el verano, y ha pedido a las empresas que cumplan la normativa laboral ante los episodios de calor extremo, con adaptación de horarios, reducción de jornada o permisos cuando corresponda.