Vox insiste en que los menores extremeños serán los perjudicados por el reparto migratorio

La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha elevado este lunes la presión contra el reparto de menores migrantes no acompañados y ha reiterado que la llegada de estos jóvenes está tensionando el sistema autonómico de protección. A su juicio, los recursos de la Junta deben destinarse a los extremeños que necesitan "amparo", al considerar que, si continúa el flujo actual, los perjudicados serán los menores de la comunidad que precisan atención por parte de la administración regional.

"¿A quién perjudica todo esto? A los menores extremeños que necesitan la protección y el amparo de la Junta", ha afirmado la portavoz parlamentaria de Vox en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha insistido en que el sistema está "colapsado". En este sentido, ha cargado contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que ha acusado de alimentar un "efecto llamada", por lo que su partido seguirá trabajando para "defender los intereses de los extremeños" y "acabar con una gestión "nefasta".

Sin acuerdo

Checa ha diferenciado la situación actual de la que se produjo en 2024, cuando Vox rompió con varios gobiernos autonómicos del PP por su rechazo al reparto de menores migrantes. Según ha explicado, entonces la distribución fue fruto de un acuerdo entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, mientras que ahora Extremadura recibe menores "de forma obligatoria".

En este sentido, ha recalcado que la Junta, gobernada por PP y Vox, "no está aceptando voluntariamente" estas derivaciones, sino que se ha opuesto "desde el primer día" con todos los medios legales a su alcance, tal y como recoge el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones. También ha criticado que, según su partido, comunidades como Cataluña y País Vasco no estén recibiendo menores en las mismas condiciones que Extremadura.

Además, Checa ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha instado a la Fiscalía a realizar pruebas de determinación de edad a aquellas personas sobre las que existan "dudas fehacientes" acerca de la veracidad de su edad. Para Vox, esta medida es necesaria para "acabar con el fraude" que, a su juicio, existe en el sistema de menores no acompañados.

Denuncia a Quintana

Cabe recordar que el pasado jueves, el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Óscar Fernández, cuya cartera está en manos de Vox, avanzó que el Gobierno regional reclamará "responsabilidades penales" al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, por una medida que considera una "imposición" del Ejecutivo central.

Fernández manifestó que la Junta utilizará "todas las armas" que le permite la ley frente a una decisión que considera "injusta y discriminatoria" con Extremadura. Además de acudir a la vía contencioso-administrativa y abrir la puerta a la penal, el vicepresidente anunció que el Ejecutivo estudiará opciones legales para promover el retorno de los menores a sus países de origen junto a sus familias, invocando el artículo 35 de la Ley de Extranjería.