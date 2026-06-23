CCOO denuncia que el SES mantiene contratos con ISS pese a las quejas por su gestión

CCOO del Hábitat de Extremadura ha denunciado que el Servicio Extremeño de Salud mantiene la adjudicación de contratos a la empresa privada ISS Facility Services pese a las "numerosas quejas y reclamaciones" trasladadas por trabajadores y trabajadoras del servicio.

Según el sindicato, esas reclamaciones se refieren a la falta de personal, la insuficiencia de medios y distintas deficiencias relacionadas con la limpieza, desinfección y control de plagas en centros sanitarios de la región.

La organización sindical sitúa el foco en el Hospital de Mérida y en el Hospital de Tierra de Barros, donde ISS Facility Services se ha hecho recientemente con la adjudicación del servicio de limpieza para los próximos tres años. CCOO sostiene que la empresa ya venía prestando servicio en estos centros durante los dos últimos años y que, en ese periodo, habría evidenciado "incapacidad organizativa y de recursos" para garantizar un servicio adecuado.

Áreas sensibles del hospital

Desde CCOO se advierte de que, según los propios profesionales afectados, estas carencias estarían comprometiendo las condiciones de higiene y seguridad en zonas especialmente sensibles de los hospitales. El sindicato cita áreas como quirófanos, UCI y urgencias, donde la falta de recursos dificultaría garantizar una prestación adecuada.

La denuncia sindical pone el acento no solo en la calidad del servicio, sino también en las condiciones laborales de la plantilla. CCOO afirma que la situación afecta al trato que reciben los trabajadores y trabajadoras de la empresa adjudicataria y reclama que se garanticen unas condiciones "dignas" para poder desarrollar su labor.

Reclamación al SES

CCOO considera que el SES, como administración responsable de los contratos públicos, debe supervisar y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones por parte de las empresas adjudicatarias. El sindicato defiende que esa vigilancia debe incluir los medios humanos y materiales necesarios para prestar el servicio con calidad y seguridad.

La organización reclama transparencia sobre la gestión de estos contratos, una investigación de las incidencias denunciadas y medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas. En su comunicado, insiste en que los hospitales deben ser espacios seguros para pacientes, familiares y profesionales.

CCOO subraya que la limpieza hospitalaria es un servicio esencial dentro del funcionamiento diario de los centros sanitarios y pide actuar de forma inmediata para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como unas condiciones laborales adecuadas para la plantilla.