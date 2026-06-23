Cursos de IA y nuevas tecnologías para trabajar: Extremadura formará a 30.500 personas en más de 200 pueblos

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) desarrollará en 2026 una nueva edición del programa Espacios Digitalex, una red de capacitación tecnológica que llegará a más de 30.500 extremeños para mejorar su empleabilidad con una inversión de 3,1 millones de euros. La iniciativa está presente en más de 200 municipios y ofrece formación y asesoramiento tecnológico a trabajadores, desempleados, empresarios y emprendedores.

La finalidad es que estas personas puedan adquirir nuevas competencias digitales y acceder a más oportunidades laborales en un mercado cada vez más condicionado por el uso de las nuevas tecnologías. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional va a reforzar este año los contenidos más vinculados a las nuevas demandas laborales, entre ellos la formación específica en inteligencia artificial aplicada al empleo.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, da cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. / JUNTA DE EXTREMADURA

Inteligencia artificial para encontrar empleo

El programa Espacios Digitalex se centrará en la adquisición de competencias digitales útiles para el trabajo, el emprendimiento y la mejora profesional. La Junta ha defendido que la formación en nuevas tecnologías resulta clave para encontrar nuevas oportunidades de empleo o para impulsar proyectos empresariales en un contexto en el que las competencias digitales son ya "un requisito esencial".

Manzano ha señalado que el Ejecutivo regional quiere preparar a Extremadura para los desafíos del mercado laboral actual. "Este año reforzamos aquellos contenidos que responden de manera más directa a las nuevas demandas laborales, como por ejemplo la formación específica en inteligencia artificial aplicada al empleo", ha indicado.

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La subvención concedida a AUPEX permitirá desarrollar actividades de empleo relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, en una red que funciona desde las universidades populares y que acerca la formación digital a municipios de toda la región.

Más equipamiento tecnológico

Además de la formación, el programa incorporará nuevo equipamiento tecnológico para garantizar que los centros puedan ofrecer una enseñanza actualizada y de calidad. La Junta ha subrayado que esta inversión pretende reforzar una Extremadura "más competitiva" y mejor preparada ante las nuevas exigencias laborales.

El Ejecutivo autonómico ha justificado la concesión directa de la subvención por el interés público, social y económico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que en los últimos años se han convertido en uno de los principales motores de la evolución económica, social y laboral.

Con esta inversión, la Junta refuerza una red que combina formación, asesoramiento y acompañamiento tecnológico en el territorio, con especial incidencia en el medio rural y en los municipios donde el acceso a este tipo de recursos puede resultar más limitado.