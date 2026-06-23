Los desahucios caen casi un 60% en Extremadura durante el primer trimestre de 2026

Los lanzamientos practicados por los órganos judiciales de Extremadura descendieron un 59,2% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registraron en la región 31 lanzamientos, una cifra muy inferior a la contabilizada en los tres primeros meses de 2025, según los datos difundidos por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a partir del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Bajan los lanzamientos por alquiler y por hipoteca

La disminución afectó tanto a los procedimientos derivados del impago del alquiler como a los vinculados a ejecuciones hipotecarias. Los lanzamientos por impago de alquiler fueron 18 en el primer trimestre, lo que supone una reducción interanual del 66,7%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias se situaron en 10, con una caída del 41,2% respecto al mismo periodo de 2025.

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, durante el trimestre analizado se presentaron 133 procedimientos en Extremadura. Esta cifra representa un ligero descenso del 0,7% en comparación con el primer trimestre del año anterior, de acuerdo con la estadística judicial hecha pública este lunes, 22 de junio.

Los concursos bajan un 17,7%

Los órganos judiciales extremeños registraron también una bajada en el número de concursos durante los tres primeros meses del año. En total, entre enero y marzo ingresaron 205 concursos, un 17,7% menos que en el mismo periodo de 2025, según recoge el informe del Consejo General del Poder Judicial.

La estadística distingue entre concursos de personas jurídicas, personas naturales empresarios y personas naturales no empresarios. Los concursos de personas jurídicas fueron 13 en el primer trimestre de 2026, lo que supone una caída del 38,1% respecto a hace un año, mientras que los presentados por personas naturales empresarios sumaron 11, con un descenso interanual del 57,7%.

Los concursos de personas naturales no empresarios fueron los más numerosos, con 181 procedimientos registrados en el periodo analizado. En este apartado, la bajada fue del 10,4% en comparación con los tres primeros meses de 2025, dentro de una estadística que, desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de Juzgados de lo Mercantil, se analiza con mayor precisión en función del tipo de persona afectada.

Repuntan las demandas por despido

Frente al descenso de los lanzamientos, concursos y monitorios, las demandas por despido aumentaron en Extremadura durante el primer trimestre del año. Los juzgados registraron 560 demandas por despido entre enero y marzo de 2026, un 32,8% más que en el mismo trimestre de 2025, según los datos difundidos por el TSJEx.

También subieron las demandas por reclamaciones de cantidad presentadas ante los Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma. En total se contabilizaron 586 procedimientos de este tipo, lo que representa un incremento interanual del 4,8%, en un contexto en el que la jurisdicción social mantiene una elevada actividad relacionada con conflictos laborales y reclamaciones económicas.

Fuerte descenso de los procedimientos monitorios

Los procedimientos monitorios experimentaron una caída especialmente acusada en el primer trimestre de 2026. Los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Extremadura recibieron 4.397 monitorios, un 55,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, según el balance estadístico.

Este tipo de procedimiento se utiliza para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. También incluye cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, lo que lo convierte en una vía judicial habitual para la reclamación de impagos.

Menos juicios por ocupación ilegal de viviendas

Los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas también descendieron en Extremadura durante el primer trimestre. Entre enero y marzo ingresaron 7 procedimientos de este tipo, un 41,7% menos que en el mismo periodo del año anterior, según la información estadística disponible desde el tercer trimestre de 2018.

Estos procedimientos se refieren a los supuestos previstos tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas. La estadística incluye los casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, conforme a la regulación introducida por la Ley 5/2018, de 11 de junio.