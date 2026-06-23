La DGT refuerza esta semana el control en tramos de obras para proteger a operarios y conductores en Extremadura

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde este lunes, 22 de junio, y hasta el próximo domingo 28, una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en las zonas de obras de las vías interurbanas. El objetivo es mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos tanto para los trabajadores que desempeñan su labor en la carretera como para los usuarios que circulan por estos tramos especialmente sensibles.

Más control en los puntos con obras

La iniciativa busca reforzar el cumplimiento de las normas de circulación en aquellos tramos donde se desarrollan trabajos de conservación, mantenimiento o mejora de las infraestructuras viarias. El respeto a los límites de velocidad y a la señalización específica en las zonas de obras resulta fundamental para prevenir accidentes y proteger la integridad de los operarios expuestos al tráfico.

Durante toda la semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán la vigilancia en obras situadas en todo tipo de carreteras interurbanas. La campaña prestará especial atención a aquellas actuaciones que afecten directamente a la calzada o que impliquen modificaciones en el trazado habitual de los carriles.

Velocidad, distracciones y adelantamientos peligrosos

Los controles estarán dirigidos a detectar y corregir conductas que incrementan el riesgo de siniestro en estos puntos. Entre las infracciones que se vigilarán figuran el exceso o la velocidad inadecuada, las distracciones al volante, los cambios de carril incorrectos y los adelantamientos peligrosos.

La DGT recuerda que las campañas especiales de vigilancia y control desempeñan una función esencial para concienciar a los conductores sobre aspectos básicos de la conducción segura durante todo el año. En el caso de las zonas de obras, Tráfico incide en la importancia de respetar la señalización temporal y las limitaciones establecidas para garantizar una circulación segura.

«Ninguna persona debería perder la vida en su puesto de trabajo»

«Ninguna persona debería perder la vida en el desempeño de su puesto de trabajo», subraya la Dirección General de Tráfico como premisa de esta campaña. Bajo ese principio, la actuación busca reducir los riesgos asociados al factor humano y fomentar una conducción responsable en los puntos donde la presencia de trabajadores y maquinaria exige la máxima atención.

La Dirección General de Tráfico hace un llamamiento a todos los usuarios de las vías para que extremen la precaución al circular por tramos en obras. Tráfico pide respetar la señalización, adaptar la conducción a las condiciones existentes y contribuir así a garantizar la seguridad de todas las personas que comparten la carretera.

En 2025 se controlaron 3.448 vehículos en Extremadura

Durante la campaña de vigilancia y control de tramos de obras realizada en 2025 en Extremadura, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron un total de 3.448 vehículos. Aquella actuación se saldó con 99 denuncias por distintas infracciones cometidas en estas zonas especialmente sensibles de las carreteras extremeñas.

El principal motivo de denuncia fue el exceso de velocidad, con 81 infracciones detectadas, lo que representa más del 80% del total. A estas sanciones se sumaron nueve denuncias por otras infracciones, cinco por incumplir la señalización vertical, dos por no respetar las marcas viales, una por adelantamiento antirreglamentario y otra por circular utilizando el teléfono móvil durante la conducción.