Drogas, alcohol y juego: hasta 29.000 euros para ayudar a la reinserción de personas con adicciones

La red extremeña de atención a las adicciones contará este año con más financiación para sostener programas de prevención, asistencia y reinserción vinculados al alcohol, las drogas y el juego. La Junta ha aprobado un decreto del Servicio Extremeño de Salud (SES) que regula estas ayudas y abre la primera convocatoria de 2026, dotada con 578.226 euros, dirigida a entidades sin ánimo de lucro especializadas en conductas adictivas.

La principal novedad es el aumento de la cobertura económica de los proyectos. Los programas mejor valorados podrán recibir hasta el 100% de la financiación, frente al 80% que se cubría hasta ahora, mientras que el resto de iniciativas que alcancen la puntuación mínima exigida podrán obtener el 90%, frente al 50% anterior.

Las ayudas permitirán sostener programas vinculados al alcohol, las drogas y el juego, tres ámbitos en los que las entidades especializadas desarrollan una labor sociosanitaria repartida por distintos puntos de la región. Podrán beneficiarse las organizaciones con sede en Extremadura que incluyan en sus estatutos la intervención en conductas adictivas como uno de sus fines.

Más estabilidad económica

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que el nuevo decreto introduce cambios para mejorar la financiación y dar más estabilidad a las entidades del tercer sector que trabajan con personas con adicciones. "Con esta medida, queremos reconocer y reforzar su labor y evitar que tengan que buscar una financiación alternativa para sacar adelante estos proyectos", ha señalado.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, da cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. / JUNTA DE EXTREMADURA

El objetivo es reforzar la red de atención a las adicciones y facilitar que las entidades puedan mantener sus programas sin depender de otras vías de financiación para completar el coste de los proyectos. El decreto busca, además, mejorar la colaboración entre el SES y las organizaciones que trabajan en este ámbito.

Alcoholismo, ludopatía y centros de día

Las ayudas se distribuyen en tres grandes líneas. Los programas ambulatorios de atención a personas con problemas de alcoholismo podrán recibir hasta 13.000 euros, y los programas ambulatorios para personas con adicción al juego podrán alcanzar los 16.000 euros.

La cuantía más elevada se reserva para los centros de día dedicados a la reinserción sociolaboral como parte del tratamiento de las adicciones. En este caso, las ayudas podrán llegar hasta los 29.000 euros por programa.

En los tres supuestos, las cuantías máximas aumentan en 1.000 euros respecto al modelo anterior. Manzano ha subrayado que estas líneas permiten apoyar a personas que necesitan una atención integral para superar una adicción y avanzar en su recuperación.

Una red repartida por la región

El decreto pretende facilitar y mejorar el apoyo económico a las entidades que ya intervienen en el ámbito de las conductas adictivas en Extremadura, con el fin de mantener una red de centros y programas distribuida por toda la comunidad.

La Junta ha defendido que estas organizaciones desempeñan una función esencial en la prevención, el acompañamiento y la recuperación de personas con problemas relacionados con el alcohol, las drogas o el juego. Con la nueva convocatoria, el Ejecutivo autonómico busca reforzar esa labor y garantizar la continuidad de los recursos especializados.