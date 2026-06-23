La Junta de Extremadura exige a Sánchez que dé la cara tras la condena a Ábalos: "La ciudadanía merece explicaciones"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha reclamado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé la cara y ofrezca explicaciones tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Koldo, que ha condenado al exministro socialista José Luis Ábalos y a otros implicados por delitos vinculados a la contratación pública durante la pandemia.

Manzano se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a preguntas de los medios, y ha defendido que el Ejecutivo extremeño mantiene "el máximo respeto institucional" a las resoluciones judiciales. "Este Gobierno, a diferencia del Gobierno socialista de la Nación, sí que cree en la separación de poderes", ha afirmado la portavoz.

La sentencia

La valoración de la Junta se produce después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo en el denominado caso Koldo, centrado en las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. El fallo ha condenado al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, además de imponer penas a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Manzano ha sostenido que la resolución judicial es "un claro ejemplo de la situación política" que atraviesa España y ha insistido en que los ciudadanos esperan una respuesta del jefe del Ejecutivo central. "Lo que creo que se merece la ciudadanía es que se den explicaciones", ha señalado.

PI STUDIO

La portavoz ha subrayado que las personas condenadas formaron parte del entorno del Gobierno de España y que los hechos afectan, según ha indicado, a recursos públicos esenciales. "No lo olvidemos, tenían en su gobierno a personas que a día de hoy han sido condenadas por actuaciones muy graves y que inciden en la vida de todos y en los recursos públicos fundamentales que tanto necesitamos para prestar servicios de calidad", ha afirmado.

Petición de comparecencia

La Junta ha evitado entrar en valoraciones jurídicas de fondo y ha reiterado su "máximo respeto" a las decisiones de los tribunales. No obstante, Manzano ha defendido que corresponde ahora al presidente del Gobierno ofrecer explicaciones públicas.

"Lo que creo que está esperando la ciudadanía es que el señor Sánchez, el presidente Sánchez, declare, emita explicaciones y comparezca para explicar lo que ha sucedido", ha concluido la portavoz del Ejecutivo extremeño.