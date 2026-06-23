Homenaje a los 600 profesionales del SES jubilados: "Habéis mantenido en pie la sanidad pública"

Un hospital no funciona solo. Tampoco un centro de salud, un consultorio, una lavandería, una cocina, un laboratorio, un quirófano o una ventanilla administrativa. Detrás de cada puerta abierta, de cada cama preparada, de cada expediente ordenado, de cada prueba revisada y de cada paciente atendido ha habido durante décadas una cadena de profesionales que han sostenido en silencio la sanidad pública extremeña.

A ellos se ha dirigido este martes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante el Acto de Homenaje a los profesionales jubilados y fallecidos del Servicio Extremeño de Salud (SES), celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida. La cita ha reunido a trabajadores, familiares y responsables sanitarios para reconocer la trayectoria de 594 profesionales marcada por la vocación de servicio, el compromiso con lo público y la atención a miles de pacientes.

Homenaje a los profesionales del SES que se jubilan. / Juntaex

Guardiola ha trasladado el agradecimiento de la sociedad extremeña a una generación de trabajadores que, según ha subrayado, ha contribuido a construir una sanidad "fuerte, cercana y moderna". "Nadie defiende más lo público que quien ha dedicado su vida a los demás", ha afirmado la presidenta, que ha situado a los homenajeados como parte esencial de la arquitectura del Estado del Bienestar en Extremadura.

Una vida entre guardias, llamadas y cuidados

La presidenta ha reconocido los valores que han guiado la labor de estos profesionales: humildad, dedicación, humanidad, empatía y responsabilidad. Valores que, según ha destacado, han estado presentes cada mañana, cada tarde y cada noche para mantener en pie la sanidad pública extremeña.

"No solo estando, sino algo mucho más importante, dejando huellas", ha señalado Guardiola, que ha recordado que estos trabajadores han dejado muchas veces sus propias preocupaciones a un lado para entregarse al dolor, al miedo, a la incertidumbre y también a la esperanza de los demás. "Un hospital, un centro de salud, un consultorio, una lavandería, una cocina, un servicio administrativo, un laboratorio, un quirófano, no funcionan porque sí", ha señalado. Funcionan, ha añadido, porque hay personas que atienden, escuchan, acompañan y resuelven.

Las sillas vacías

El momento más emotivo ha llegado con el recuerdo a los 15 profesionales del SES fallecidos durante el último año. El homenaje ha reservado un espacio para ellos, para quienes ya no podían ocupar su sitio en el Palacio de Congresos, pero cuya trayectoria ha quedado unida a la memoria de la sanidad extremeña.

"Sé que ningún reconocimiento va a reparar la ausencia, ni que las palabras van a llenar el vacío de la silla", ha señalado Guardiola. Pero ha añadido que una vida dedicada a los demás no termina cuando esa persona se marcha.

La presidenta ha recordado que algo de esos profesionales permanece en los compañeros que aprendieron de ellos, en los pacientes a los que atendieron, en las familias a las que dieron consuelo y en los servicios que ayudaron a levantar. "Ya son parte de lo mejor que ha dado Extremadura", ha afirmado.

Acto de homenaje a los sanitarios jubilados y fallecidos en Extremadura. / Juntaex

Una casa que sigue abierta

Para los profesionales jubilados comienza ahora otro tiempo. Un tiempo, ha dicho Guardiola, para descansar, viajar, estar con la familia, recuperar amigos, apagar el despertador y mirar atrás "con satisfacción, orgullo y plenitud".

Pero la presidenta ha querido dejarles un mensaje claro: el SES seguirá siendo siempre su casa. En nombre de la Junta de Extremadura, les ha agradecido haber cuidado de la ciudadanía y haber defendido la sanidad extremeña durante décadas.

Guardiola ha cerrado su intervención renovando el compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora de los servicios públicos, el fortalecimiento de la sanidad y la escucha a los profesionales. Pero el protagonismo del día no estaba en los planes de futuro, sino en quienes ya han dejado escrita una parte de la historia cotidiana del sistema sanitario extremeño.