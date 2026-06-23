Más de 11.400 jóvenes extremeños ya pueden pedir los 400 euros del Bono Cultural

Más de 11.400 jóvenes extremeños nacidos en 2008 ya pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2026, una ayuda de 400 euros que este año llega con una novedad destacada, ya que podrá utilizarse también para comprar instrumentos musicales, adquirir materiales para la creación artística o realizar cursos y talleres culturales.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la convocatoria cuenta con 11.432 potenciales beneficiarios en Extremadura, de los 561.459 previstos en el conjunto del país. Por provincias, 7.537 jóvenes residen en Badajoz y 3.895 en Cáceres.

El Ministerio de Cultura abrió ayer el plazo de solicitud de la quinta edición del programa, que en sus primeras horas ya había recibido cerca de 10.000 peticiones en toda España. Los jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de 2026 podrán pedir la ayuda a través de la web oficial del Bono Cultural Joven.

Una vez concedida, dispondrán de un año para gastar los 400 euros en establecimientos adheridos. En total, hay 3.952 entidades participantes en toda España, de las que 87 se encuentran en Extremadura. El bono funciona mediante una tarjeta prepago, que puede utilizarse de forma virtual en el móvil o recibirse en formato físico en el domicilio.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó la nueva edición este lunes en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, donde defendió el bono como una herramienta para garantizar el acceso a la cultura con independencia del lugar de residencia o del nivel de renta. "No queremos que la construcción de ciudadanos libres dependa del código postal o de la renta", señaló.

Urtasun subrayó que el objetivo es que los jóvenes de 18 años tengan derecho a formarse culturalmente y ha reconocido que la vertiente creativa era uno de los aspectos pendientes de la iniciativa. Por ello, la convocatoria de 2026 amplía los usos permitidos para que el bono no sirva únicamente para consumir cultura, sino también para participar en ella.

Modalidades

La ayuda podrá utilizarse este año a través de dos modalidades. En la primera, los beneficiarios podrán destinar los 400 euros íntegros a una sola categoría, a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural, tanto presenciales como en línea; instrumentos musicales; o medios de creación y material artístico.

La segunda modalidad permite repartir la cuantía entre varias áreas: hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural, medios de creación artística y material artístico; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico; y hasta 100 euros para consumo digital o en línea.

El Ministerio de Cultura quiere además reforzar la llegada del bono a los sectores de población más vulnerables. Para ello, colaborará con la Plataforma del Tercer Sector, que apoyará la difusión de la convocatoria y ayudará a los jóvenes que puedan tener más dificultades para completar el trámite de solicitud.