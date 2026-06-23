La Junta de Extremadura sitúa en Red Eléctrica el escollo para el centro de datos en Navalmoral

El calendario del centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata depende ahora de un trámite eléctrico. La Junta de Extremadura sostiene que la parte autonómica del proyecto avanza conforme a lo previsto, pero sitúa en Red Eléctrica y en el Gobierno central la licitación del punto de consumo necesario para desbloquear una iniciativa que tiene prevista una inversión de 1.600 millones de euros y 250 empleos.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha defendido este martes que la tramitación autonómica está encauzada y que la licencia medioambiental se encuentra en fase de audiencia e información pública. Sin embargo, ha señalado que el principal escollo está ahora en la licitación de ese punto de consumo eléctrico, un trámite que depende de Red Eléctrica.

Santamaría se ha pronunciado sobre este asunto tras ser preguntado por las declaraciones del consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, quien ha apuntado que el complejo podría entrar en funcionamiento en "unos dos años y medio" si las obras de construcción arrancan el próximo mes de septiembre, lo que sitúa el horizonte del proyecto a finales de 2028.

El consejero ha asegurado que en Navalmoral de la Mata existe potencia eléctrica disponible, aunque sigue pendiente el trámite administrativo para adjudicar ese punto de consumo. "Potencia hay, pero el trámite administrativo no termina", ha resumido. Por ello, ha reclamado al Gobierno central y al Ministerio para la Transición Ecológica que se agilice cuanto antes esta licitación, después de que Merlin Properties y otras empresas presentaran hace meses el aval correspondiente para avanzar en el procedimiento.

El proyecto

La cuestión eléctrica es clave para un complejo de estas características. La documentación sometida a información pública recoge que el centro de datos tendrá una demanda energética total crítica de 192 megavatios y una demanda energética total de 288 megavatios, con funcionamiento previsto durante 8.760 horas al año.

El proyecto se ubicará en la parcela I-64 del Parque Industrial Norte de Extremadura, conocido como Expacio Navalmoral, sobre una superficie catastral de 206.753 metros cuadrados. En su fase inicial contempla dos grandes edificios destinados a albergar infraestructura de soporte para computación en la nube e inteligencia artificial mediante el alquiler de instalaciones a terceros.

Asimismo, entre sus principales instalaciones figuran 16 salas técnicas de 12 MW IT, 104 generadores diésel de emergencia, 48 depósitos de gasóleo de 120 metros cúbicos y 144 equipos de refrigeración en cubierta.

Cabe recordar que el centro de datos cuenta además con la calificación Premia, otorgada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, una figura que reconoce su carácter estratégico y permite dar prioridad a su tramitación dentro de la Administración autonómica.