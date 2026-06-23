El mercado hipotecario extremeño frena en abril, pero conserva el pulso en lo que va de 2026

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura se situó en abril en 658 operaciones, lo que supone un descenso del 9,9% respecto al mismo mes de 2025. La evolución del mercado hipotecario extremeño contrastó con la registrada en el conjunto del país, donde estos préstamos crecieron un 2,3% interanual hasta alcanzar las 40.010 operaciones, el volumen más alto para un mes de abril desde 2010. La comunidad anotó así el tercer retroceso más acusado entre las autonomías, solo por detrás de Baleares, con una caída del 23,9%, y Navarra, con un descenso del 20,9%.

El acumulado anual resiste pese al retroceso de abril

Pese al descenso registrado en abril, el balance de los cuatro primeros meses del año mantiene todavía una evolución positiva en Extremadura. Entre enero y abril se constituyeron 2.877 hipotecas sobre viviendas en la región, frente a las 2.826 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 1,8%. Estos datos apuntan a que el ritmo de concesión no se ha ralentizado por ahora en 2026, después de que el pasado ejercicio cerrara con cifras no vistas en la comunidad desde hacía años.

Una persona camina cerca de una agencia inmobiliaria. / El Periódico

Extremadura volvió en 2025 a superar la barrera de las 8.000 hipotecas sobre vivienda, con 8.843 operaciones formalizadas a lo largo del año. La última vez que el mercado hipotecario extremeño se había movido en niveles similares fue en 2011, cuando se firmaron 8.166 préstamos, todavía bajo la inercia del ‘boom’ inmobiliario previo a la crisis financiera. Aquel ciclo llegó a dejar más de 23.000 hipotecas constituidas en 2007, una cifra muy alejada de los registros actuales, aunque el dinamismo de los últimos meses confirma una recuperación sostenida de la actividad.

Más de 92 millones de capital hipotecado en abril

En el conjunto de fincas, Extremadura registró en abril 877 hipotecas constituidas, con un capital total de 92,8 millones de euros. De ellas, 820 correspondieron a fincas urbanas, por 85,6 millones de euros, mientras que otras 57 se formalizaron sobre fincas rústicas, con un capital de 7,1 millones. Dentro de las fincas urbanas, además de las 658 hipotecas sobre viviendas, con un importe medio de 100.418 euros, se contabilizaron ocho préstamos sobre solares y 154 sobre otras fincas urbanas.

Durante el mismo mes se registraron también 124 hipotecas con cambios registrales en Extremadura, de las que 121 correspondieron a fincas urbanas y, en su mayoría, a viviendas. Según el tipo de modificación, 59 fueron novaciones con la misma entidad financiera, 48 subrogaciones de deudor por cambio de titular y 17 subrogaciones de acreedor por cambio de entidad bancaria. Además, en abril se cancelaron 900 hipotecas en la comunidad autónoma, de las que 673 estaban vinculadas a viviendas.

España encadena 22 meses de subidas interanuales

En el conjunto del país, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió en abril a 40.010, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 2,3% más que un año antes. Con este incremento, España suma ya 22 meses consecutivos de avances interanuales en la firma de hipotecas para compra de vivienda, aunque el dato de abril fue un 14,3% inferior al registrado en marzo de 2026. El importe medio de las operaciones alcanzó los 173.331 euros, un 11,1% más que en abril del año pasado, aunque un 0,5% por debajo del mes anterior.

Cartel de venta de una casa en un bloque de viviendas. / El Periódico

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, aumentó un 21%. En el acumulado de enero a abril, el número de hipotecas destinadas a la compra de vivienda creció un 7,9% en España, mientras que el capital prestado se incrementó un 19,6%.

El tipo fijo sigue dominando el mercado hipotecario

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio en abril fue del 2,90%, ligeramente por encima del 2,84% registrado en marzo, mientras que el plazo medio se situó en 25 años. El 37,1% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 62,9% a tipo fijo, una modalidad que encadena ocho meses por encima del 60% del total de operaciones.

El tipo de interés medio inicial fue del 2,97% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,86% para las de tipo fijo. Ambas modalidades reflejan un ligero encarecimiento respecto a marzo, cuando el interés medio inicial fue del 2,86% para las variables y del 2,83% para las hipotecas a tipo fijo.

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 6,3% en abril respecto al mismo mes del año anterior. Las novaciones, es decir, las modificaciones con la misma entidad financiera, se redujeron un 15,8%, mientras que las subrogaciones al acreedor, cuando cambia la entidad bancaria, bajaron un 26,7%.

Por el contrario, las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular del préstamo, aumentaron un 38,1%. El Instituto Nacional de Estadística destaca que el 82,4% de las 9.837 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Los portales inmobiliarios ven una fase de moderación

Los portales inmobiliarios coinciden en que el mercado hipotecario español ha comenzado a mostrar señales de moderación, aunque mantiene niveles elevados de actividad. El sector interpreta los datos de abril como el inicio de una etapa más equilibrada, marcada por una demanda todavía activa pero más condicionada por el coste de la financiación.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, señaló que la actividad hipotecaria continúa mostrando “fortaleza”, apoyada en unas condiciones de financiación que, aunque empiezan a ajustarse, siguen siendo atractivas para los compradores. Matos explicó que el mercado entra en una “nueva fase” del ciclo hipotecario, con una progresiva moderación en la que el crédito sigue fluyendo, pero con condiciones menos favorables tras un periodo de fuerte competencia bancaria.

La responsable de Fotocasa apuntó además que el tipo medio se sitúa ya en el 2,90% y que las entidades financieras están adoptando una posición más prudente, con ajustes en precios y condiciones. También destacó que las hipotecas a tipo fijo siguen siendo mayoritarias, con cerca del 63% de las firmas, en una transición gradual hacia un escenario más equilibrado para compradores y bancos.

Por su parte, el director general de Idealista/hipotecas, Juan Villén, afirmó que los datos mantienen una tendencia “ligeramente positiva”, aunque dentro de un contexto de ajuste del mercado. Villén señaló que se está produciendo un cambio en el perfil del comprador hacia personas con mayor necesidad de financiación, en un escenario marcado por el encarecimiento progresivo del crédito.

El directivo de Idealista/hipotecas advirtió de que el repunte de los tipos de interés seguirá trasladándose a los precios de las hipotecas, tanto fijas como mixtas y variables. Según Villén, esta evolución podría mantener la estabilidad en el número de operaciones, pero con un coste de financiación más elevado durante los próximos meses.

Desde Pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, apuntó que el mercado hipotecario “mantiene el pulso”, aunque “ya muestra síntomas de desaceleración”. Font subrayó que el crecimiento interanual se ha moderado y que el mercado avanza hacia una etapa de menor intensidad tras meses de fuerte dinamismo hipotecario.