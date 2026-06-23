El SIP afirma que Guardiola cobra 93.697 euros mientras los empleados públicos extremeños están a la cola

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) subraya que el informe cerrado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, relativo a los salarios de 2025, sitúa a María Guardiola como la quinta presidenta autonómica con mayor retribución en España. La organización cifra su salario de 2025 en 89.622 euros y añade que, conforme a la tabla salarial actualizada para 2026, esa cantidad se eleva a 93.697,24 euros.

El sindicato contrapone esa cifra con la situación de los empleados públicos extremeños. Según el SIP, el mismo informe ministerial coloca a Extremadura en la última posición entre las 17 comunidades autónomas en retribuciones de la función pública, con diferencias respecto a la media nacional que van del 19,40% en el subgrupo C2 al 27,53% en el subgrupo A2.

La organización califica esa comparación como un "inaceptable desequilibrio" entre el salario de los responsables políticos de la comunidad y el de los trabajadores públicos extremeños. También sostiene que Guardiola cobra un 12% más que el presidente de la Comunidad Valenciana, a pesar de contar con una población muy superior a la extremeña.

Una propuesta de equiparación desde abril

El SIP recuerda que el pasado 1 de abril presentó una propuesta integral de equiparación y recuperación salarial para todos los empleados públicos de Extremadura. La iniciativa plantea actuar en cuatro ámbitos: dentro de la Junta, entre administraciones públicas extremeñas, frente al resto de comunidades autónomas y sobre el poder adquisitivo perdido desde 2008.

El primer punto de la propuesta pasa por equiparar los salarios para evitar discriminaciones entre el personal de Administración General, el personal docente y el estatutario. El SIP reclama además un complemento específico para los trabajadores de Administración General que los acerque a sus equivalentes de categoría en esos otros sectores.

La organización también pide corregir las diferencias entre empleados de la Junta y los de otras instituciones públicas extremeñas. En un tercer nivel, reclama una equiparación de las administraciones respecto a las demás comunidades autónomas, al considerar que no deberían existir diferencias salariales "de hasta el 30%" por el mismo trabajo.

Calendario hasta 2028

El sindicato plantea que el primer tramo de la equiparación debería iniciarse con los empleados públicos que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A su juicio, esa primera fase debería quedar encauzada entre 2026 y 2027.

Para 2027, el SIP propone abordar la equiparación entre administraciones públicas extremeñas y la comparación con el resto de comunidades autónomas. El calendario que defiende sitúa no más allá de 2028 un acuerdo para que los empleados públicos de Extremadura recuperen el poder adquisitivo perdido desde 2008, que la organización cifra en torno al 20%.

Presión a la Junta y a los sindicatos

El SIP sostiene que el salario de los cargos políticos extremeños no puede utilizarse como argumento para frenar la mejora retributiva de los empleados públicos. "Habrá muchos argumentos para no hacerlo, pero uno de ellos no podrá ser el salario de los políticos extremeños", afirma la organización.

El sindicato considera que esta situación deja a la Junta de Extremadura en una posición débil ante las mesas de negociación. Por ello, emplaza a CSIF, CCOO, UGT, SGTEX y USO a aprovechar esa circunstancia para impulsar la equiparación salarial que reclama para la función pública extremeña.