Cuando vivir solo no es posible: 5,4 millones para residencias de personas con discapacidad en Extremadura

La Junta de Extremadura va a destinar más de 5,4 millones de euros a garantizar la atención residencial de personas con discapacidad a través de dos conciertos sociales autorizados por el Consejo de Gobierno. La medida permitirá mantener plazas tanto para usuarios con necesidades de apoyo extenso o generalizado, que requieren cuidados continuados, como para personas con apoyo intermitente o limitado, que conservan cierto grado de autonomía pero necesitan ayuda en su vida diaria.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha explicado que el Ejecutivo regional ha autorizado la adjudicación directa de estos conciertos sociales con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial de las personas usuarias. "Con estos dos conciertos, la Junta de Extremadura confirma una vez más su compromiso con la atención a personas con discapacidad", ha señalado.

Atención las 24 horas

El mayor importe corresponde al servicio de residencia para personas con necesidades de apoyo extenso o generalizado, dotado con 4,45 millones de euros para un periodo de un año. Se trata de plazas residenciales dirigidas a personas con mayor grado de dependencia, que necesitan una atención integral y cuidados continuados durante las 24 horas del día.

Según ha detallado la Junta, estas residencias atienden a personas con discapacidad que no pueden acudir a otros centros, necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria y no pueden ser atendidas en su entorno familiar.

La financiación de estas plazas se canalizará a través de cinco entidades sin ánimo de lucro especializadas que ya venían prestando este servicio: Plena Inclusión, en Cabeza del Buey; Plena Inclusión, en Badajoz; Novaforma, en Cáceres; Cocemfe, en Cáceres; y Plena Inclusión, en Villafranca de los Barros.

Apoyo para la vida diaria

El segundo concierto social está destinado a residencias para personas con discapacidad con necesidades de apoyo intermitente o limitado. En este caso, el importe asciende a 999.271 euros, también para un periodo de un año.

Este recurso está dirigido a personas con cierta autonomía personal que, por distintas circunstancias, tienen dificultades para una integración familiar normalizada y necesitan apoyo para desenvolverse en su vida cotidiana. El servicio garantiza alojamiento y manutención, además de ayuda en las actividades que precisen.

Las entidades adjudicatarias en esta modalidad serán Plena Inclusión, en Cabeza del Buey; Plena Inclusión, en Badajoz; y Novaforma, en Cáceres.

Continuidad asistencial

La Junta enmarca estos conciertos en el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), que regula este tipo de recursos residenciales y define los servicios destinados a personas con diferentes necesidades de apoyo.

El Ejecutivo autonómico ha subrayado que la adjudicación directa busca garantizar la continuidad de la atención en una red de recursos especializados que ofrece alojamiento, manutención, cuidados y acompañamiento a personas con discapacidad que necesitan apoyo estable para desarrollar su vida diaria.