Los 35 pueblos y ciudades de Extremadura con espacios subvencionados para niños este verano

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia pondrá en marcha un año más el Programa Espacios Educativos Saludables 2026, una iniciativa dirigida a menores en situación de vulnerabilidad social y económica y enmarcada en las políticas de lucha contra la pobreza infantil.

El programa se desarrollará mediante una subvención a Cruz Roja Extremadura y atenderá a más de 1.000 niños de entre 5 y 12 años. También podrán participar menores de entre 4 y 13 años cuando tengan hermanos inscritos en los espacios o cuando así se valore en función de las necesidades de cada familia.

En total, se habilitarán 49 Espacios Educativos Saludables repartidos por 35 localidades de la región. La iniciativa funcionará del 1 de julio al 28 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Actividades, material e inclusión de menores con discapacidad

Los espacios ofrecerán un entorno seguro, estable y educativo durante las vacaciones escolares. La programación combinará apoyo escolar y refuerzo educativo con actividades de promoción de la salud, educación en valores, desarrollo personal y ocio.

Entre las propuestas previstas figuran talleres, juegos, salidas culturales, actividades físicas y ludipiscina, además de iniciativas vinculadas a la alimentación equilibrada y a la adquisición de hábitos de vida saludables.

Cada menor recibirá un kit de material escolar, material de lectura, merienda diaria, kit de higiene personal y una tarjeta monedero destinada a la compra de productos de alimentación. La Junta subraya que el objetivo es acompañar a las familias con mayores dificultades durante el verano, un periodo en el que se reducen los recursos escolares ordinarios y aumentan las necesidades de conciliación.

El programa contempla también la adaptación de las actividades para favorecer la participación de menores con discapacidad. La Junta ha destacado la colaboración de los ayuntamientos que ceden sus instalaciones y la implicación de los profesionales y del voluntariado de Cruz Roja Extremadura, que se encargará del desarrollo diario de estos espacios.

Los municipios participantes

Los Espacios Educativos Saludables llegarán este verano a Alburquerque, Villafranca de los Barros, Almendralejo, Azuaga, Badajoz, Cabeza del Buey, Calamonte, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos y Fuente del Maestre.

También estarán presentes en Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida, Oliva de la Frontera, Valencia de Alcántara, Montijo, Olivenza, Quintana de la Serena, Los Santos de Maimona, Villanueva del Fresno, Villanueva de la Serena, Zafra, Cáceres, Coria, Jaraíz de la Vera, Madrigalejo, Miajadas, Montehermoso, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Talayuela y Trujillo.