Caja Rural de Extremadura refuerza su compromiso con la cultura como patrocinador de la 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara

Caja Rural de Extremadura ha formalizado su colaboración con el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, reafirmando así su firme compromiso con la promoción de la cultura y la conservación del patrimonio histórico y artístico de la región. La entidad será patrocinadora de la 40ª edición del certamen, que tendrá lugar del 1 al 9 de agosto y que volverá a convertir a la localidad cacereña en un referente nacional de las artes escénicas.

El convenio de colaboración ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y la directora del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, Rocío Montero, quienes han destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales que contribuyen al desarrollo social, económico y turístico de Extremadura.

La cultura como motor de desarrollo

Con este patrocinio, Caja Rural de Extremadura consolida una línea de actuación que sitúa a la cultura como uno de los pilares de su acción social y de su compromiso con el territorio. La entidad viene respaldando desde hace años algunos de los proyectos culturales más relevantes de la comunidad autónoma, entre ellos el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la histórica representación popular de 'El alcalde de Zalamea', así como, más recientemente, la candidatura de Cáceres 2031 para convertirse en Capital Europea de la Cultura.

Durante la firma del acuerdo, Urbano Caballo destacó que "apoyar la cultura es apostar por el desarrollo de nuestra tierra, por la preservación de nuestras raíces y por la generación de oportunidades para el futuro". Asimismo, subrayó que "el Festival de Teatro Clásico de Alcántara representa una cita imprescindible dentro del calendario cultural extremeño y constituye un magnífico escaparate del talento, la historia y el patrimonio de nuestra región".

Por su parte, Rocío Montero agradeció el respaldo de Caja Rural de Extremadura y puso en valor la colaboración de entidades comprometidas con la cultura para garantizar el crecimiento y la consolidación de un festival que este año alcanza una edición especialmente significativa al cumplir cuatro décadas de trayectoria.

La 40ª edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara ofrecerá una programación de primer nivel, combinando grandes producciones teatrales con actividades paralelas destinadas a acercar el teatro clásico a públicos de todas las edades y a reforzar el atractivo cultural y turístico de la localidad y su comarca.

Noticias relacionadas

A través de iniciativas como esta, Caja Rural de Extremadura continúa contribuyendo al fortalecimiento del tejido cultural extremeño, impulsando proyectos que generan riqueza, promueven el acceso a la cultura y proyectan la imagen de Extremadura dentro y fuera de la región.