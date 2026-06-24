Nuevas ayudas de hasta 20.000 euros para prevenir riesgos laborales en Extremadura

La Junta de Extremadura abre una nueva convocatoria de subvenciones para fomentar la seguridad y la salud laboral en las empresas de la región, con una dotación total de 200.000 euros. La resolución, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), fija un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes, a contar desde este jueves.

Las ayudas, convocadas por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, financian el 50% del coste de la inversión subvencionable, con un máximo de 20.000 euros por beneficiario. Las actuaciones deberán realizarse desde la publicación de la convocatoria y, como máximo, hasta el próximo 31 de octubre.

La convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y otras unidades económicas sin personalidad jurídica que tengan actividad económica en Extremadura, cuenten con trabajadores por cuenta ajena y realicen las inversiones en centros de trabajo situados en la comunidad. En el caso de los autónomos, podrán acceder siempre que tengan empleados contratados.

Requisitos

Entre los requisitos, las empresas deberán contar con al menos un trabajador y no superar los 50 empleados en todo el territorio nacional en la fecha de publicación de la convocatoria. Además, deberán disponer de una organización preventiva adecuada, que incluya las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo.

No podrán optar a estas ayudas las empresas mineras, las administraciones públicas, las entidades del sector público ni las empresas participadas por entes públicos. También quedan excluidas aquellas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales durante los cinco años anteriores.

Actuaciones

Las actuaciones subvencionables incluyen la sustitución de andamios de trabajo por sistemas modulares, la instalación de sistemas para controlar en origen agentes químicos peligrosos, cancerígenos o mutágenos, y la adaptación o sustitución de equipos de trabajo con más de diez años de antigüedad cuando ello suponga una mejora de las condiciones de seguridad.

También se financia la sustitución de recipientes a presión y depósitos de almacenamiento de fluidos combustibles o productos químicos peligrosos, así como estudios de valoración higiénica por exposición al radón, evaluaciones de exposición a sílice cristalina y actuaciones vinculadas a atmósferas explosivas.

La convocatoria contempla además ayudas para la adquisición de equipos de medición y control de condiciones respiratorias en trabajos en espacios confinados, equipos automáticos de rescate, sistemas de comunicación autónomos adecuados a entornos ATEX y la adaptación o sustitución de puertas y portones de uso industrial.

Quedan fuera de la subvención, entre otros gastos, los equipos de protección individual, los impuestos y tasas, los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero, los vehículos destinados al transporte de personas, los equipos informáticos y la compra de equipos usados.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. Para valorar las solicitudes se tendrá en cuenta, entre otros criterios, la ausencia de sanciones en materia de seguridad y salud laboral, la siniestralidad registrada en la empresa, la inscripción en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura, la existencia de un plan de igualdad y el número de trabajadores que se beneficiarán de las mejoras. Para acceder a la subvención será necesario obtener al menos 30 puntos.

El plazo máximo para resolver y notificar la concesión será de tres meses desde la publicación de la convocatoria. Si transcurre ese periodo sin resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo. Las solicitudes se tramitarán a través del punto de acceso general electrónico de la Junta, aunque las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración también podrán presentarlas de forma presencial en los registros habilitados.