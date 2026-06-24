Extremadura abre una nueva frontera arqueológica: rastrear ADN humano en las paredes de las cuevas

Extremadura ha vuelto a situarse en el centro de una investigación internacional sobre arte rupestre y presencia humana prehistórica. El proyecto FIRST ART, coordinado por el jefe de sección de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, Hipólito Collado Giraldo, ha demostrado que el ADN humano antiguo puede conservarse durante miles de años en las paredes de las cuevas.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre una vía inédita para estudiar la actividad humana en cavidades prehistóricas más allá de los restos tradicionales, como huesos, sedimentos o herramientas. La investigación se ha desarrollado en colaboración con especialistas e instituciones de España, Portugal, Reino Unido, China y Alemania, y ha partido de una pregunta tan sencilla como decisiva: si el contacto humano con las paredes pudo dejar huellas genéticas capaces de sobrevivir durante milenios.

El estudio ha analizado 24 paneles de arte rupestre pertenecientes a once cuevas diferentes, / Juntaex

El proyecto FIRST ART tuvo su origen en las investigaciones impulsadas desde Extremadura sobre el arte rupestre de la cueva de Maltravieso, en Cáceres, donde se identificaron algunas de las representaciones pintadas más antiguas de Europa. A partir de esa experiencia, el trabajo se ha ampliado a otros territorios para datar manifestaciones artísticas de la Península Ibérica, analizar su composición química y, ahora, explorar también la presencia de ADN antiguo.

ADN en superficies con y sin pigmento

El estudio ha analizado 24 paneles de arte rupestre pertenecientes a once cuevas diferentes, entre ellos trazos simples, manos en negativo y pigmentos desprendidos de algunas figuras de la cueva de Altamira. El equipo ha trabajado con fragmentos de pared con pigmento, superficies sin pigmento, sedimentos, huesos y una herramienta prehistórica de aerografiado utilizada para aplicar pintura.

Los investigadores han detectado ADN humano antiguo en una costra calcítica pigmentada de la Cueva de Escoural, en Portugal. Sin embargo, lo más novedoso ha sido que también se han localizado restos genéticos en varias zonas sin pigmento de las paredes de Escoural y de la Cueva del Covarón, en Asturias. Esas áreas habían sido tomadas inicialmente como controles negativos, por lo que el resultado ha ampliado el alcance de la investigación.

"Sabemos que parte del arte fue aplicado sobre las paredes mediante el soplado o el frotamiento de pigmentos. Dada la enorme sensibilidad de las técnicas actuales de análisis de ADN antiguo, queríamos comprobar si este tipo de contacto podía dejar rastros genéticos en el arte rupestre, permitiéndonos eventualmente obtener perfiles genéticos de sus autores", ha explicado Hipólito Collado Giraldo.

La investigación, no obstante, mantiene la cautela. Los restos de ADN hallados no pueden vincularse directamente con la autoría de las pinturas rupestres, pero sí prueban que las paredes de las cuevas pueden actuar como superficies de conservación biológica durante largos periodos.

Una nueva forma de estudiar la presencia humana

La primera autora del estudio, Alba Bossoms Mesa, investigadora del prestigioso Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, ha subrayado esa prudencia científica. "Aunque no podemos relacionar directamente los rastros de ADN humano antiguo encontrados con la creación del arte rupestre, esta es la primera evidencia de preservación de ADN humano en paredes de cuevas durante miles de años", ha señalado. Y ha añadido: "Es emocionante pensar que podríamos haber descubierto una nueva forma de estudiar la presencia humana prehistórica".

El ADN recuperado tiene una antigüedad mínima de 2.000 años, lo que demuestra que estas superficies pueden conservar rastros biológicos durante largos periodos. En concreto, los restos de tres muestras proceden de mujeres, una corresponde a un individuo masculino y otra no ha podido determinarse.

Para Hipólito Collado, el hallazgo "no trata únicamente del arte rupestre", sino que "se trata de comprender cómo utilizaron las cuevas las poblaciones humanas y dónde dejaron sus huellas".

El investigador Matthias Meyer ha destacado que el avance abre una línea de trabajo que apenas empieza. "Ahora sabemos que las paredes de las cuevas son auténticos archivos de la presencia humana pasada. El siguiente paso será analizar más yacimientos, estilos artísticos y técnicas, especialmente manos en negativo y arte figurativo en cuevas con buenas condiciones de preservación molecular, siempre dentro de los límites de un muestreo mínimamente invasivo", ha indicado.

Maltravieso como punto de partida

El nuevo avance científico está conectado con una trayectoria de investigación que tiene en Maltravieso uno de sus grandes referentes. La cueva cacereña ha sido clave en el estudio del arte paleolítico europeo y en la revisión de algunas ideas asumidas durante décadas sobre el origen de la expresión simbólica.

Lucía Feijoo Viera

La cavidad fue hallada accidentalmente en 1951 durante la explotación de una cantera. Años después, en 1956, Carlos Callejo, conservador del Museo de Cáceres, identificó las pinturas rupestres y comenzó una larga labor para defender su importancia científica y patrimonial. Su trabajo permitió que aquellas manos pintadas no quedaran condenadas al avance de la cantera, al abandono o al vandalismo.

Durante años, el reconocimiento fue lento. Maltravieso necesitó tiempo para entrar plenamente en los circuitos científicos, pero con el paso de las décadas se convirtió en una pieza esencial para entender la presencia humana en el Calerizo cacereño y la evolución del arte rupestre en Europa.

Uno de los grandes saltos en la documentación del yacimiento llegó en 1996, cuando los especialistas Eduardo Ripoll, Sergio Ripoll e Hipólito Collado aplicaron nuevas técnicas de análisis y documentaron hasta 71 improntas de manos, muy por encima de las 30 identificadas inicialmente.

El hito de los 66.700 años

El gran punto de inflexión llegó en 2018, cuando un equipo internacional de investigadores publicó en la revista Science que una de las manos de Maltravieso tenía una antigüedad de hasta 66.700 años. Aquella datación apuntó a que sus autores fueron neandertales y supuso una revolución en la prehistoria, al reforzar la idea de que también tenían capacidades simbólicas y artísticas. Ese hallazgo situó a la cueva cacereña entre los grandes enclaves del arte rupestre mundial y cambió la forma de mirar el papel de los neandertales en la historia humana.

Ahora, FIRST ART suma una nueva línea a ese recorrido porque abre una posibilidad hasta ahora apenas explorada: que las superficies rocosas de las cuevas funcionen también como archivos biológicos de quienes las ocuparon. La investigación plantea una nueva frontera para la arqueología y la arqueogenética.

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El reto será avanzar sin comprometer la conservación de los yacimientos. Por eso, los investigadores insisten en la necesidad de aplicar técnicas mínimamente invasivas y de seleccionar cuevas con buenas condiciones de preservación molecular.