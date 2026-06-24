Extremadura concede 147 becas de 2.500 euros a universitarios que estudian fuera de casa

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura la resolución de la convocatoria de becas complementarias universitarias correspondiente al curso académico 2025/2026. En total, se han concedido 147 ayudas, cada una de ellas por importe de 2.500 euros. La medida supone una inversión autonómica de 366.250 euros, según ha informado la Junta de Extremadura.

El objetivo es aliviar parte del gasto que asumen los estudiantes extremeños que deben residir fuera del domicilio familiar para poder cursar estudios universitarios. Estas becas están pensadas para alumnos extremeños que realizan estudios oficiales de Grado, Arquitectura o Ingeniería en la Universidad de Extremadura durante este curso académico.

También para grados no ofertados por la UEx

La convocatoria incluye además estudios de Grado en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que se trate de titulaciones de carácter presencial y que no se impartan en la Universidad de Extremadura.

Este punto resulta especialmente relevante para estudiantes extremeños que tienen que desplazarse fuera de la comunidad porque la titulación que han elegido no está disponible en la UEx. En esos casos, la beca autonómica busca compensar parte del coste añadido que supone vivir en otra ciudad durante el curso.

La ayuda se enmarca en una línea complementaria al sistema estatal de becas, no como sustitución, sino como refuerzo para cubrir situaciones que quedan fuera de la cobertura ordinaria del Ministerio.

Para quienes quedan fuera de la ayuda estatal de residencia

Las ayudas van dirigidas a estudiantes que no pueden acceder al componente de residencia de la beca del Ministerio porque la renta de su unidad familiar supera los límites establecidos en la convocatoria estatal.

También pueden beneficiarse alumnos que cumplen el requisito de renta, pero que superan los umbrales de patrimonio. En este segundo supuesto, la convocatoria exige acreditar una nota media igual o superior a 8,00 en el curso anterior.

Con este diseño, la Administración autonómica sostiene que las becas complementan el sistema estatal y permiten ampliar la cobertura de los gastos de residencia a un mayor número de estudiantes de la comunidad.

Motivos de denegación

La resolución publicada en el DOE también recoge solicitudes denegadas. Según la información facilitada por la Junta, las causas principales están relacionadas con no recibir beca del Ministerio por superar los umbrales de renta, no acreditar la nota media exigida, disfrutar de una ayuda incompatible o haber solicitado la beca para estudios o centros que no están incluidos en la convocatoria.

La Administración educativa también apunta a otras causas previstas en las bases, por lo que los solicitantes deberán consultar la resolución para comprobar la situación concreta de su expediente.