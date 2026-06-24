Los mayores de 60 podrán viajar por Extremadura desde 27 euros: cómo pedir plaza y todos los destinos

Los mayores de 60 años que residan o estén empadronados en la región ya pueden solicitar plaza en Extremadura Verde en la Mirada, el programa de turismo rural que este otoño volverá a recorrer algunos de los paisajes naturales, culturales y patrimoniales más reconocibles de la región. Las inscripciones, abiertas desde el 18 de junio, se irán cerrando conforme se completen las plazas de cada viaje.

La iniciativa, impulsada por el Sepad y Adenex, ofrece este año 750 plazas, repartidas en 15 viajes y 12 destinos. Habrá rutas de uno, dos y tres días, con precios de 27, 90 y 135 euros según la duración del desplazamiento. El programa se desarrollará entre el 29 de septiembre y el 3 de diciembre, con salidas a espacios como Las Hurdes, el Valle del Jerte, Tierra de Barros, el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, el Valle del Ambroz o Cancho Roano.

Cómo apuntarse

El proceso de inscripción se realiza a través de Adenex. Hay dos vías. La primera es rellenar el formulario online habilitado por la entidad. La segunda consiste en imprimir el boletín de solicitud que aparece al final del folleto informativo, cumplimentarlo y enviarlo por correo electrónico a extremaduraverde@adenex.org o por correo ordinario a la sede de Adenex, en plaza Santo Ángel, 1, 06800 Mérida, indicando "Extremadura Verde en la Mirada".

El documento no contempla la inscripción presencial como vía de tramitación, aunque mantiene la posibilidad de consultar detalles en los Centros de Mayores del Sepad, además de las páginas web de Adenex y del propio servicio autonómico. En todo caso, la solicitud debe formalizarse mediante los canales habilitados por Adenex.

Las personas interesadas pueden marcar todos los destinos en los que estén interesadas, pero inicialmente cada participante solo podrá realizar un viaje salvo que queden plazas libres. El objetivo es que el mayor número posible de mayores pueda participar en la programación.

Cómo se adjudican las plazas

La adjudicación tendrá en cuenta la fecha de presentación de la solicitud y la localidad. También tendrán preferencia las personas que no hayan viajado ya a otro destino dentro del programa. Las plazas son nominativas y no podrán transferirse a otra persona, salvo que la organización lo indique por disponibilidad.

Una vez asignada la plaza, Adenex enviará una carta de confirmación, preferentemente por correo electrónico, junto al programa del viaje y el número de cuenta en el que deberá hacerse el ingreso. La cuota se abonará mediante transferencia bancaria en cualquier entidad. Después, la persona seleccionada deberá remitir a Adenex, en el plazo de tres días, una copia del resguardo del ingreso. Si hay una renuncia o no se realiza el pago en el plazo indicado, la plaza podrá pasar a una persona de la lista de espera.

Cuánto cuesta cada viaje

La cuota depende de la duración de la ruta. Los viajes de un día cuestan 27 euros por persona e incluyen autobús, almuerzo, entradas, visitas, monitoras o guías y seguro de transporte.

Los viajes de dos días tienen una cuota de 90 euros por persona. Incluyen autobús, alojamiento en régimen de pensión completa en habitación doble, un almuerzo, entradas, visitas, monitoras o guías y seguro de transporte.

Los viajes de tres días cuestan 135 euros por persona e incorporan los mismos servicios: desplazamiento en autobús, alojamiento en pensión completa en habitación doble, un almuerzo, entradas, visitas guiadas, acompañamiento de monitoras o guías y seguro de transporte.

Todos los destinos y fechas

La programación comenzará con el viaje a Las Hurdes y el Parque Natural de la Sierra de Francia, que tendrá dos turnos de tres días: del 29 de septiembre al 1 de octubre y del 6 al 8 de octubre. El itinerario incluye visitas a municipios y alquerías hurdanas, conocimiento de costumbres populares, recorrido por las localidades salmantinas de Mogarraz y Miranda del Castañar, subida a la Peña de Francia y entrada en el santuario.

El Valle del Jerte será una ruta de dos días, el 13 y 14 de octubre, con entrada al Museo del Jarramplas, recorrido por los murales de Piornal, observación del valle desde el Mirador de la Memoria, visita al Centro de Interpretación de la Garganta de los Infiernos, folclore tradicional y productos de la comarca.

El viaje a Coria, previsto para el 21 y 22 de octubre, incluirá un paseo por el Jardín Botánico, visita guiada a la catedral de Santa María de la Asunción, artesanía en Torrejoncillo y visita al monasterio del Palancar.

Entre las salidas de un día figura Torre de Don Miguel, el 27 de octubre, con la Ruta de los Molinos, visita guiada por la localidad y actividades vinculadas a la artesanía y la arquitectura popular. El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara tendrá dos fechas, el 29 de octubre y el 6 de noviembre, con visita al Centro de Visitantes de Cañamero, paseo guiado por el Cañón del Ruecas, Cueva Chiquita y Charco del Nutria, visita a una bodega y folclore tradicional.

La ruta de Sierra de Fuentes, el 4 de noviembre, acercará a los participantes al Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental "Los Hornos" y al Banco Genético de la Biodiversidad de Extremadura. El Monumento Natural Cerro Masatrigo, el 10 de noviembre, incluirá un paseo desde Galizuela hasta el Mirador Celeste y una visita guiada al santuario de Nuestra Señora de Belén, en Cabeza del Buey.

Guía de los destinos y la duración de los viajes. / Adenex y Sepad.

Tierra de Barros se recorrerá los días 12 y 13 de noviembre, con visitas guiadas por Almendralejo y Ribera del Fresno, entrada al Museo Histórico-Etnográfico y del Vehículo Clásico de Villafranca de los Barros, visita a una bodega y folclore tradicional. Badajoz tendrá su viaje de dos días el 19 y 20 de noviembre, con paradas en el Museo Luis de Morales, la Alcazaba, la plaza Alta, el Jardín de la Galera, el Guadiana y la catedral metropolitana de San Juan Bautista.

El Bosque de To, en Plasenzuela, tendrá dos salidas de un día, el 17 de noviembre y el 3 de diciembre, con ruta por el entorno, leyendas populares extremeñas y artesanía. El Valle del Ambroz y la Sierra de Béjar se visitarán del 24 al 26 de noviembre, con recorrido guiado por Hervás, entrada al pueblo abandonado de Granadilla, paseo por Béjar y su ruta de las fábricas textiles, visita a la ciudad romana de Cáparra y paseo por el Castañar de Hervás.

La programación se completará con el Yacimiento Arqueológico de Cancho Roano y Zalamea de la Serena, el 1 de diciembre, una salida de un día que incluirá visita guiada por Zalamea, recorrido por el enclave arqueológico y actividad de folclore o animación.

Una plaza por persona, salvo vacantes

El programa nació en 1998 como una propuesta pionera al unir turismo rural, educación ambiental y envejecimiento activo. Tras más de una década sin celebrarse, volvió a ponerse en marcha en 2022 y este año alcanza la quinta edición de su nueva etapa. Adenex lo presenta como algo más que un programa de excursiones: una forma de viajar en grupo, conocer el patrimonio natural y cultural de la región y generar espacios de convivencia para personas mayores.

La recomendación para quienes estén interesados es formalizar la solicitud cuanto antes desde la apertura del plazo, ya que las listas se cerrarán a medida que se completen los viajes.