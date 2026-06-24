El PSOE extremeño reprocha a Guardiola que presuma del Orgullo mientras gobierna con Vox

“No se puede gobernar con Vox por la mañana y hacerse una foto con la bandera arcoíris por la tarde”. Con esta frase, el secretario de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI del PSOE de Extremadura, Fede González Trinidad, ha resumido este miércoles la crítica de los socialistas a la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI 2026.

El dirigente socialista ha acusado a Guardiola de haber utilizado al colectivo LGTBI como "mercancía electoral" y de presumir ahora de la defensa del Orgullo mientras comparte gobierno con Vox, formación a la que el PSOE atribuye el cuestionamiento de las políticas de igualdad y diversidad.

González Trinidad ha sostenido que la presidenta extremeña recurrió a la defensa de los derechos LGTBI para proyectar una imagen de derecha "moderna y moderada", pero posteriormente abrió las puertas del Gobierno regional a la extrema derecha. "Los derechos humanos no son moneda de cambio", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la igualdad y la diversidad "no admiten medias tintas" y ha advertido de que, cuando el Partido Popular pacta con Vox, los derechos LGTBI "están en riesgo". A su juicio, no se puede reivindicar públicamente el Orgullo mientras se gobierna con quienes "niegan las discriminaciones" que sigue sufriendo el colectivo.

Durante su comparecencia, el responsable socialista ha reclamado "más orgullo y menos odio", al tiempo que ha subrayado que el Orgullo sigue siendo "imprescindible" mientras haya una sola persona que tenga miedo de decir quién es, de expresar cómo se siente o de vivir libremente su orientación sexual o identidad de género.

Las cifras

Para reforzar ese mensaje, ha citado el informe Estado del Odio 2026, según el cual más de la mitad de las personas LGTBI han sufrido algún episodio de odio a lo largo de su vida. Además, una de cada cinco ha sido víctima de agresiones, el 36% ha sufrido acoso por su orientación sexual o identidad de género y el 29% ha padecido discriminación.

González Trinidad ha señalado que en Extremadura viven más de 100.000 personas LGTBI, por lo que ha advertido de que detrás de esas cifras hay "miles de extremeños y extremeñas" que han sufrido insultos, acoso, discriminación o agresiones "por ser quienes son y amar en libertad".

También ha recordado que la vía pública continúa siendo el principal escenario de los incidentes de odio y ha alertado del papel de las redes sociales como "fábrica de odio". Además, ha calificado de "vergonzoso" que la Junta no haya sido capaz de impulsar una declaración institucional unánime contra la LGTBIfobia, una situación que ha descrito como "una anomalía democrática".

Mociones

El secretario socialista ha anunciado que el PSOE de Extremadura está presentando mociones en los ayuntamientos de la región para defender los derechos del colectivo LGTBI y condenar la LGTBIfobia y la transfobia. "Queremos que cada alcalde y cada alcaldesa se retrate", ha afirmado.

González Trinidad ha reivindicado el papel de los municipios como espacios fundamentales para construir una igualdad real y ha defendido una Extremadura en la que cualquier persona pueda vivir "con libertad, sin miedo y sin tener que esconder quién es ni a quién ama".

Por último, ha llamado a participar en los actos del Orgullo, entre ellos los previstos este fin de semana en Cáceres y Mérida, "con alegría, con emoción, pero también con responsabilidad". "Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de derechos. Va de nuestras vidas. Va de que podamos crecer en una Extremadura libre, plural y diversa", ha señalado.