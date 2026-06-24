La Siberia estará en alerta naranja y otras cuatro comarcas extremeñas, en amarillo por calor este miércoles

La comarca pacense de La Siberia Extremeña estará este miércoles, 24 de junio, en alerta naranja por altas temperaturas, con máximas que podrán alcanzar los 40 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso se activará a las 13.00 horas y se mantendrá hasta las 21.00 horas, dentro del dispositivo previsto por el 112 de Extremadura ante una jornada en la que el calor seguirá condicionando buena parte de la región.

Además de La Siberia, otras cuatro comarcas extremeñas permanecerán en alerta amarilla por temperaturas elevadas. Se trata de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y de norte de Cáceres, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez, en la provincia cacereña.

En estas zonas, Aemet prevé máximas de entre 36 y 38 grados, en una jornada todavía marcada por el calor intenso, aunque con la previsión de que la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste inicie el final de la ola de calor.

El calor afloja, pero media España sigue en aviso

En el conjunto del país, las temperaturas extremas de los últimos días han iniciado un ligero descenso, pero media España continúa con avisos por calor. La situación más adversa se concentra en el País Vasco y Cantabria, donde se ha activado el nivel rojo, considerado de peligro extraordinario.

En el País Vasco, el aviso rojo afecta al interior de Guipúzcoa y Vizcaya, con máximas de 40 grados que de forma puntual podrían alcanzar los 42. En Álava, el nivel es naranja por valores próximos a los 39 grados.

Cantabria también está en rojo por temperaturas de 40 grados en Liébana y en el centro y valle de Villaverde.

Riesgo en buena parte del país

En la mitad norte peninsular, hay alerta naranja en Asturias, Navarra y La Rioja, donde los termómetros podrán subir hasta los 39 o 40 grados. En Castilla y León, el calor intenso afectará sobre todo a Valladolid y Burgos, con máximas de 39 grados.

También estarán en naranja Madrid, donde se alcanzarán los 39 grados salvo en la sierra; Aragón; las provincias catalanas de Girona y Lleida; Ciudad Real y Toledo, en Castilla-La Mancha; y Jaén, en Andalucía, con valores de hasta 40 grados en Cazorla, Segura, Morena y Condado.

En Galicia, las provincias de Lugo y Ourense, y en Baleares, las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, tendrán alerta amarilla por valores de entre 36 y 38 grados.

Lluvias y tormentas en el norte

Además del calor, Aemet ha activado avisos por tormentas y lluvias en Asturias y en las provincias castellanoleonesas de León y Zamora. En Galicia, Lugo estará en aviso naranja por lluvias que podrán acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La agencia ha recordado que el nivel rojo implica un riesgo extremo, asociado a fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo muy alto para la población. El nivel naranja, por su parte, supone un riesgo importante por fenómenos meteorológicos no habituales y con posible impacto en actividades usuales.