El SIP pide que la homologación salarial no se limite solo a los docentes extremeños

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha pedido que la homologación salarial recogida en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox para los docentes extremeños no se limite únicamente a este colectivo y se extienda al conjunto de empleados públicos de la Junta de Extremadura. La organización sindical ha planteado esta reclamación en una nueva entrega de su análisis del pacto, centrada en los compromisos en materia educativa.

El sindicato ha señalado que el acuerdo incluye la homologación salarial progresiva de los docentes extremeños a la media nacional, una medida que, según recoge el texto del pacto, busca "reconocer su labor, mejorar sus condiciones profesionales y contribuir a la calidad del sistema educativo, así como a la retención y atracción del talento docente en la región".

El SIP ha considerado positivo que se hable de mejorar las condiciones laborales, pero ha cuestionado que ese compromiso se circunscriba solo al ámbito docente. A su juicio, el planteamiento deja fuera a otros empleados públicos de la Administración autonómica que también reclaman desde hace tiempo una mejora de sus condiciones salariales y profesionales.

Reclamación de equiparación

La organización ha planteado que el reconocimiento de la labor de los docentes no debería hacerse al margen del resto de trabajadores públicos. "¿Acaso los demás empleados públicos de la región, los de Administración General, no merecen reconocimiento a su labor, mejorar sus condiciones profesionales?", se ha preguntado el sindicato en su análisis.

El SIP ha vinculado esta cuestión con la reivindicación de equiparación salarial que mantiene desde hace tiempo para los empleados públicos de la Junta. Según la organización, la promesa incluida en el pacto PP-Vox ha contribuido a aumentar el malestar entre funcionarios de Administración General y otros colectivos que consideran que sus demandas han quedado fuera del acuerdo.

El sindicato también ha cuestionado que se hable de atraer y retener talento únicamente en el sistema educativo. "¿No hay talento en Administración General que merezca ser retenido?", ha planteado. Para la organización, la mejora de las condiciones profesionales debe abordarse de forma global y no limitada a un solo sector de la Administración.

Climatización en otros centros

El análisis del SIP también se detiene en el compromiso de climatización de los centros educativos. La organización ha señalado que esta medida responde a una necesidad real, pero ha pedido que no se deje fuera a otros edificios y servicios públicos de la Junta donde también se registran problemas de temperatura.

El sindicato ha recordado que hay centros de la Administración autonómica donde, según ha señalado, se superan de forma habitual los 27 grados que marca la normativa laboral. En este punto, ha citado especialmente los centros residenciales del SEPAD, donde, según el SIP, trabajadores y usuarios vulnerables llegan a soportar temperaturas de 30 grados.

Para la organización, el debate sobre la climatización de colegios evidencia una carencia más amplia en los servicios públicos extremeños. Por ello, ha reclamado que las inversiones no se limiten a los centros educativos y tengan en cuenta también residencias, centros administrativos y otros espacios dependientes de la Junta.

Condiciones laborales en la Junta

El SIP ha sostenido que los compromisos en Educación recogidos en el acuerdo PP-Vox dejan al descubierto problemas que afectan al conjunto de la Administración regional. En su opinión, la homologación salarial de los docentes revela la existencia de una brecha con otros empleados públicos, mientras que la climatización de los colegios pone sobre la mesa las condiciones materiales de muchos centros de trabajo.

La organización ha insistido en que las mejoras deben plantearse con una visión de conjunto. Según ha defendido, no se trata de enfrentar a unos colectivos con otros, sino de evitar que las medidas se diseñen de manera parcial y dejen fuera a empleados públicos que también sostienen servicios esenciales.

El sindicato ha reclamado así que la Junta aborde las condiciones laborales, salariales y materiales del conjunto de sus trabajadores. A su juicio, los compromisos incluidos en el pacto de gobierno deben servir para abrir un debate más amplio sobre las carencias de la Administración autonómica y sobre la necesidad de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía.