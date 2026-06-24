¿Tendrán que empadronarse los extremeños en Madrid para viajar más barato en metro, bus y Cercanías?

Moverse cada día por Madrid puede salir más caro a los extremeños que estudian o trabajan en la capital sin estar empadronados allí. La Comunidad de Madrid ha endurecido los requisitos para solicitar la Tarjeta Transporte Público Personal (TTP), el soporte que permite cargar el abono mensual para viajar con descuento en metro, autobús, Cercanías y el resto de transportes integrados.

La medida puede afectar de lleno a jóvenes extremeños que estudian en Madrid, a trabajadores que se desplazan de forma habitual o a familias que hasta ahora podían solicitar la Tarjeta Transporte Público Personal sin necesidad de cambiar el padrón. El cambio entró en vigor el 15 de junio y afecta a las nuevas solicitudes y duplicados de la TTP: para solicitar ahora una nueva tarjeta es necesario que el municipio de residencia pertenezca a la Comunidad de Madrid o a alguno de los municipios de Castilla y León y Castilla La Mancha que mantienen convenio con el Consorcio. La propia web de tramitación fija además un coste de 4 euros para la tarjeta, salvo en el caso de las infantiles, que son gratuitas.

Estación de trenes de Cercanías de Atocha. / Efe

Qué cambia en Madrid

La Tarjeta Transporte Público Personal no es un billete ordinario, sino el soporte individual e intransferible que permite cargar el Abono Transporte. Este título da derecho a realizar un número ilimitado de viajes en los distintos modos de transporte público integrados en Madrid, desde metro y autobuses hasta cercanías y metro ligero, según el Consorcio Regional de Transportes.

Hasta ahora, una persona residente fuera de Madrid podía pedir esa tarjeta y cargar en ella el abono correspondiente. Desde el 15 de junio, sin embargo, la Comunidad de Madrid ha empezado a aplicar el requisito de residencia para expedir nuevas tarjetas o duplicados. La medida se apoya en la normativa del Consorcio Regional de Transportes y, según explicó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, busca que las tarifas subvencionadas de los abonos se destinen prioritariamente a los contribuyentes madrileños.

La restricción no significa que un extremeño no pueda usar el transporte público de Madrid. Podrá seguir comprando billetes sencillos, títulos de diez viajes u otros billetes no personales. La diferencia está en el acceso a la tarjeta personal que permite cargar los abonos subvencionados, especialmente relevante para quienes usan el transporte todos los días por estudios o trabajo.

El convenio, la vía abierta para Extremadura

Para evitar que los estudiantes de otras comunidades queden fuera del sistema, Madrid ha ofrecido a las autonomías la posibilidad de firmar convenios de colaboración. El objetivo es que sus residentes, en especial jóvenes estudiantes y universitarios, puedan acceder al abono transporte madrileño sin necesidad de empadronarse en la región. El Consorcio Regional de Transportes ha remitido cartas a las comunidades autónomas para promover esos acuerdos, tomando como referencia el modelo existente con Castilla-La Mancha, donde esa comunidad cofinancia la subvención de los abonos de sus residentes que estudian en Madrid.

Archivo - Metro de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Extremadura ya ha mostrado interés en conocer la propuesta. Fuentes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda señalan que el Ejecutivo autonómico valora positivamente las iniciativas adoptadas por la Comunidad de Madrid en materia de transportes, así como su disposición a establecer un convenio de colaboración con la región.

El departamento que dirige Francisco Ramírez traslada su interés en conocer con más detalle el contenido, alcance y condiciones de la propuesta madrileña, con el objetivo de analizarla "en profundidad" y evaluar su posible desarrollo. "Nuestra prioridad es avanzar en aquellas medidas que puedan resultar beneficiosas para los ciudadanos extremeños que se desplazan a Madrid, garantizando siempre que cualquier acuerdo redunde en una mejora efectiva de su movilidad y condiciones de acceso al transporte público", han añadido las mismas fuentes.

Corresponsabilidad financiera

La medida tiene una lectura especialmente directa para Extremadura por la relación habitual de muchos jóvenes con Madrid. Cada año, estudiantes extremeños se desplazan a la capital para cursar estudios universitarios, formación profesional, másteres o prácticas. También hay trabajadores que mantienen su residencia familiar en Extremadura pero pasan temporadas o semanas laborales en Madrid.

Para todos ellos, el punto clave está en el padrón. Si están empadronados en Madrid, podrán solicitar la tarjeta como cualquier residente madrileño. Si mantienen el padrón en Extremadura y necesitan una nueva TTP o un duplicado, el acceso dependerá de si finalmente se firma un convenio entre ambas comunidades y de qué colectivos se incluyan en ese acuerdo.

En la práctica, el convenio podría permitir que un estudiante extremeño mantuviera su empadronamiento en su municipio de origen y, aun así, pudiera acceder al abono transporte madrileño en condiciones similares a las de los usuarios residentes. Pero también implicaría una negociación económica, porque Madrid plantea estos acuerdos bajo el principio de corresponsabilidad financiera entre administraciones. Es decir, con participación de la comunidad de origen en la financiación de esos descuentos.