Formación
Veolia lanza un programa de becas para generar oportunidades educativas en Extremadura
El plazo de solicitud de las becas ha comenzado ya y se alargará hasta el 30 de septiembre. El programa concederá prioridad a las solicitudes de personas en situación de vulnerabilidad o que estén cursando estudios vinculados a la economía verde
Redacción
Veolia mantiene un firme compromiso por el impulso del talento y el empleo local en Extremadura. Por ello, la compañía lanza su primer programa de becas para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento en una sociedad más equitativa y sostenible, priorizando el empleo verde, especialmente el relacionado con el sector del agua.
En concreto, se han puesto en marcha una beca ‘Jóvenes Talento’, destinadas a facilitar el acceso universitario a jóvenes con un alto rendimiento académico escolar que necesiten apoyo para acceder a la universidad, y dos becas ‘Talento Profesional’, las cuales están dirigidas a personas con interés en cursar Formación Profesional y que necesiten apoyo para hacerlo. Además de sufragar los gastos derivados de los estudios, las personas becadas de ambos proyectos contarán con un acompañamiento individual pedagógico y psicosocial, para potenciar su desarrollo motivacional y competencial.
Requisitos
En cuanto a los requisitos, los aspirantes de estas becas tendrán que acceder a estudios universitarios en el caso de las ‘Jóvenes Talento’ y a estudios FP de grado básico, medio o superior en centros públicos en el caso de las ‘Talento Profesional’. Se priorizarán las solicitudes de personas en situación de vulnerabilidad y/o de estudiantes de una materia relacionada con el empleo verde. Además, tendrán mayor puntuación los aspirantes que residan en los municipios extremeños en los que Veolia, a través de Aquanex, presta servicio. Los interesados tienen toda la información disponible en la sección de ‘Actualidad’ de Veolia en Extremadura: https://aquanex.veolia.es/noticias .El plazo para poder postularse a estas becas acaba el 30 de septiembre.
El director ejecutivo de Veolia en Extremadura, Javier Sánchez Romero, ha destacado la apuesta de Veolia “por el fomento del talento en la región para que el agua sea motor de prosperidad, desarrollo económico y bienestar social” en Extremadura.
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