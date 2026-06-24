Vía libre al terreno de la primera universidad privada de Extremadura, que prevé arrancar con 13 títulos

La primera universidad privada de Extremadura ha dado un nuevo paso para asentarse en Badajoz. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la aprobación inicial del estudio de detalle de la parcela de la avenida de Elvas, donde la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) proyecta levantar su sede definitiva, un edificio de nueva planta de diez alturas en una de las zonas de expansión de la ciudad, frente al entorno del campus.

La resolución no supone todavía el inicio de las obras, pero sí desbloquea una fase urbanística relevante para ordenar el terreno sobre el que se levantará el futuro inmueble. El documento queda ahora sometido a información pública durante un mes, periodo en el que podrá ser consultado antes de que el expediente continúe su tramitación. El estudio de detalle afecta a la manzana M-19 del SUB-CC-9.2.4, una parcela rectangular que linda al norte con la avenida de Elvas, al sur con una calle interior del plan parcial, al este con una zona verde y al oeste con la manzana M-18.

Andrés Rodríguez

Una edificabilidad superior a 5.000 m2

El terreno cuenta con 2.007 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 5.181 metros cuadrados. El planeamiento permite un máximo de diez plantas, la misma altura que recoge el estudio de detalle aprobado inicialmente. Según el anuncio publicado en el DOE, la ordenación propuesta no modifica los aprovechamientos urbanísticos ni incrementa la edificabilidad fijada en el Plan General Municipal de Badajoz, sino que concreta cuestiones como la disposición de los volúmenes, las alineaciones interiores, las líneas de edificación y las rasantes necesarias para desarrollar la futura construcción.

Este avance llega después de que la Asamblea de Extremadura aprobara en octubre del año pasado la ley de reconocimiento de Uninde, que salió adelante con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas por Extremadura. La nueva institución, vinculada a la red internacional Global Academic Network (GAN), nace con sede en Badajoz y con la previsión de ofrecer formación en modalidades presencial, virtual e híbrida.

Parcela donde se levantará la sede de Uninde, en la avenida de Elvas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

A la espera de la autorización académica

La universidad trabaja con la intención de comenzar su actividad académica en el curso 2026-2027, aunque el calendario definitivo dependerá de los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) sobre las titulaciones propuestas. La previsión trasladada por la propia institución es iniciar el camino con 13 títulos entre grados y másteres.

Mientras avanza la tramitación del edificio definitivo de la avenida de Elvas, Uninde ya ha cerrado una primera ubicación provisional en Badajoz. La universidad ha adquirido a Fundación CB el edificio de la avenida Antonio Masa Campos, esquina con Antonio Juez, que estaba siendo reformado para acoger una residencia de adultos con discapacidad severa, un proyecto que finalmente no seguirá adelante. Ese inmueble será adaptado para albergar las primeras aulas y laboratorios de la universidad hasta que pueda estar lista la sede principal. Fue la Escuela Infantil Virgen del Rosario y dispone de tres plantas (semisótano, baja y primera). La intención de Uninde es utilizarlo como centro de arranque y mantenerlo más adelante para otros usos no docentes.

Un edificio de diez plantas en la avenida de Elvas

La sede definitiva de Uninde se proyecta en la margen izquierda de Badajoz, en una parcela situada junto a la avenida de Elvas. El estudio de detalle aprobado inicialmente por el ayuntamiento pacense, y publicado ahora en el DOE, es el instrumento que permite ordenar con más precisión cómo se implantará el edificio en la manzana.

El documento establece la ordenación de los volúmenes y las alineaciones interiores, así como las líneas de edificación y las rasantes. En la práctica, define cómo podrá materializarse la construcción prevista dentro de los límites ya fijados por el planeamiento municipal. El uso asignado a la parcela es el de equipamientos recreativo y social, administrativo, hotelero y comercial, según el anuncio oficial.

La manzana tiene forma rectangular y se integra en el ámbito del SUB-CC-9.2.4. La altura máxima, de diez plantas, ya estaba prevista en el plan parcial, por lo que el estudio de detalle no introduce un aumento de edificabilidad ni una modificación sustancial del aprovechamiento urbanístico.

Primeros pasos en Antonio Masa Campos

Antes de llegar a esa sede definitiva, la universidad arrancará en el edificio adquirido a Fundación CB en la avenida Antonio Masa Campos. Ese inmueble estaba siendo reformado para una residencia de adultos con discapacidad severa, pero el proyecto se ha descartado y el edificio pasará a tener un uso vinculado a la puesta en marcha de Uninde.

La elección de esta ubicación provisional se ha cerrado después de que no prosperaran otras opciones que se habían explorado en la ciudad. Entre ellas estuvo el edificio de la Clínica Extremeña de la Salud, en la margen derecha, junto al Cuartón del Cortijo, aunque finalmente no hubo acuerdo.

La sede provisional permitirá a Uninde disponer de espacios para aulas, laboratorios y servicios iniciales mientras se desarrolla la construcción del campus definitivo. Los responsables de la universidad han calculado que el edificio de la avenida de Elvas podría ejecutarse en un plazo aproximado de dos años desde el comienzo de las obras, aunque antes deberá completarse toda la tramitación urbanística pendiente.

Este es el edificio que estaba reformando Fundación CB y ha comprado Uninde. / Andrés Rodríguez

Una oferta pendiente de la Aneca

El otro frente abierto es el académico. Uninde ha planteado un arranque con titulaciones vinculadas a áreas como la empresa, la tecnología, la salud y la gestión. Entre los grados previstos figuran enseñanzas relacionadas con los negocios y las relaciones económicas internacionales, la empresa y el emprendimiento, el marketing y la comunicación digital, la ingeniería informática, la psicología, la enfermería y la fisioterapia. En el ámbito de posgrado, la institución ha trabajado con másteres relacionados con la administración de empresas, la industria agroalimentaria, la analítica de datos y la gestión de proyectos.

La autorización final de esos títulos depende de la Aneca, el organismo adscrito al ministerio competente en materia universitaria que evalúa si las propuestas cumplen los requisitos exigidos para convertirse en titulaciones oficiales. La universidad ha defendido que su prioridad es comenzar con garantías, incluso si eso implica iniciar la actividad con una parte de la oferta prevista y ampliar después el catálogo académico.

El rector de Uninde, Antonio Macías, ha explicado que el proyecto no pretende competir con la Universidad de Extremadura, sino complementar el mapa universitario regional. Su planteamiento es atraer alumnado, profesorado e inversión a Badajoz y convertir la ciudad en un polo de formación superior con proyección en el suroeste peninsular.

Un proyecto aprobado por la Asamblea

La creación de Uninde recibió luz verde política en octubre de 2025, cuando la Asamblea de Extremadura aprobó la ley de reconocimiento de la universidad privada. La norma fue tramitada por lectura única y salió adelante con el apoyo del PP y Vox, mientras que el PSOE se abstuvo y Unidas por Extremadura votó en contra.

Durante aquel debate, la Junta defendió que el expediente había superado los trámites administrativos exigidos y que el proyecto incorporaba garantías suficientes para su reconocimiento. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, sostuvo entonces que la propuesta había pasado por un proceso largo de revisión, subsanaciones e informes hasta llegar al Parlamento autonómico.

El proyecto se integra en la red Global Academic Network, en la que figuran instituciones como la Universidad Autónoma de Chile, además de otras entidades educativas internacionales y la escuela de negocios extremeña Itae.