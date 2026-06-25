Abel Bautista defiende que es la Ley de Montes nacional la que restringe los fuegos artificiales

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha recordado que la Ley de Montes nacional del año 2022 introduce "restricciones" en el uso de material pirotécnico en días con peligro muy alto o extremo de incendio. Así, en cumplimiento de las normas, ha defendido la suspensión de espectáculos pirotécnicos en la región cuando en las últimas semanas se están viviendo unas condiciones meteorológicas "bastante complicadas, con riesgos muy altos, con riesgos extremos", lo que "imposibilita el uso de material pirotécnico".

"Las condiciones son las que son, la ley nacional es la que es y, por tanto, hay que respetar las normas, porque entiendo que a todos nos une prevenir en la medida de lo posible y cuanto más mejor que haya incendio", ha señalado.

De este modo se ha pronunciado Bautista este miércoles en Plasencia --antes de participar en la toma de posesión de David Dóniga como alcalde de dicha localidad-- sobre el anuncio de la Asociación Española de la Pirotecnia de que empresas afectadas por la "suspensión ilegal" de fuegos y pirotecnicas en las celebraciones de la festividad de San Juan por parte de ayuntamientos de la región presentarán reclamaciones para exigir la indemnización íntegra de los daños y perjuicios ocasionados.

Al respecto, Bautista ha señalado la disposición "a hablar con todas las empresas del sector para buscar alternativas, pero siempre teniendo en cuenta que cuando haya riesgos muy altos o extremos", e incluso con la celebración de espectáculos pirotécnicos en otras jornadas sin riesgo de incendio, como ocurrirá previsiblemente en Badajoz.

"Prácticamente un gran porcentaje de nuestro territorio de Extremadura forma parte de zonas de influencia forestal. Por tanto, gran parte de los núcleos de población están afectados por esa imposibilidad de utilizar fuego pirotécnico desde los sitios desde donde se venían lanzando históricamente", ha insistido el vicepresidente de la Junta.

En esta línea, ha añadido que la normativa de la Junta de Extremadura que hace alusión con independencia de la naturaleza del terreno "afecta a muy pocos municipios y a muy pocas zonas dentro de núcleos de población que no estarían afectadas por esa normativa nacional".

En todo caso, ha insistido en la "necesidad de seguir avanzando en la seguridad de las personas, en la seguridad de los bienes, del medioambiente y en ir hacia una cultura que es la de la prevención y no la de la extinción"; todo ello bajo el planteamiento de que "los fuegos se apagan en invierno y la limpieza de los montes también", al mismo tiempo que "respecto al uso de material que pudiera suponer incendios" dentro de "la cultura de la prevención".

Espectáculo retrasado en Badajoz

En este punto, Bautista ha valorado a todas las personas que según indica les han dado las gracias "por ser valientes y por entender que la cultura de la seguridad debe dar un paso más para prevenir fuegos"; al tiempo que se ha mostrado dispuesto a "buscar alternativas" con las empresas del sector, fijando los espectáculos previstos en "otros días donde no existan riesgos".

Como ejemplo concreto, ha recordado que la ciudad de Badajoz no ha podido lanzar sus fuegos artificiales en la noche de San Juan, pero sí que podría hacerlo el próximo sábado, cuando previsiblemente "se van a dar las condiciones meteorológicas parra que lo hagan".

"Un sábado de cierre de fiestas, de cierre de la Feria de San Juan y que por tanto no creo tampoco que más allá de la cuestión simbólica tradicional, sentimental de que una ciudad quiera tirarlos un día señalado como es el día 24, bueno, no se les priva tampoco porque lo hacen el sábado", ha destacado el vicepresidente, que destaca que la Junta pretende así compatibilizar "la cuestión económica, la empresarial, con la cuestión de protección y de prevención de incendios".

Debate público

De otro lado, se ha referido a que la época de peligro alto está transcurriendo hasta el momento "bien" en Extremadura, en parte también --entiende-- porque "ha habido una conciencia y una sensibilización mucho mayor por parte de la ciudadanía que en otros años en cuanto a la necesidad de acometer precauciones".

Y ha añadido que, en este marco, quizás incluso hasta el debate público actual sobre la idoneidad de lanzar espectáculos pirotécnicos en días con riesgo de incendios "sirva incluso para que seamos aún más conscientes de extremar las precauciones y de entender que hay determinadas actividades que corren riesgo de provocar incendios".

En todo caso, ha ahondado en que este planteamiento debería aplicarse no únicamente la pirotecnia, sino incluso a la labor con maquinaria agrícola o con maquinaria civil a determinadas horas en jornadas de peligro muy alto o extremo de incendios.

"En definitiva, actividades que podrían contribuir a provocar un incendio y que todos nos estamos dando cuenta porque éramos desconocedores hasta hace dos años. Esto no formaba parte del debate público, ahora sí, y en este momento de la época del peligro alto vamos bien. Entiendo también que parte de la culpa es por esa sensibilización social que tenemos mucho mayor con respecto a otros años", ha concluido Abel Bautista.