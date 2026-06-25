Estos son los cinco sectores hacia los que Extremadura orientará la formación para el empleo

La formación para el empleo en Extremadura mirará de forma prioritaria hacia la hostelería, la construcción, la agricultura, el agua y la energía. Estos son los sectores con más demanda que ha señalado el Ejecutivo autonómico tras analizar la contratación, el mercado laboral y las necesidades del tejido empresarial.

El estudio de necesidades formativas, presentado este martes en el Consejo Superior de Estadística, identifica 444 especialidades prioritarias con las que se pretende ajustar la oferta formativa a los perfiles profesionales y competencias que requieren las empresas.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, presidió la reunión del Consejo, donde defendió que esta operación estadística permitirá mejorar la empleabilidad de los trabajadores, responder a los sectores con mayor potencial de crecimiento y anticiparse a las necesidades futuras de la economía regional.

Santamaría señaló que el objetivo es dirigir las políticas de formación para el empleo hacia aquellas especialidades que permitan «acercar oferta y demanda de empleo». En este sentido, remarcó que la formación para el empleo es un ámbito «vivo» y en continua adaptación a las necesidades de las empresas.

El consejero explicó que ese proceso no afecta solo a la formación para el empleo, sino al conjunto del sistema educativo. Así, indicó que la Consejería de Educación trabaja en un nuevo grado de Formación Profesional y recordó que la Universidad de Extremadura ha estrenado este año grados vinculados a la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

«Al final estamos intentando movilizar todo el sistema educativo hacia las necesidades reales de empleo», afirmó Santamaría, quien defendió a su vez que el objetivo es que los extremeños tengan oportunidades para acceder a un empleo digno. «La disposición de empleo es la política más social que existe», añadió.

Memoria anual

Durante el Consejo Superior de Estadística también se presentó la memoria anual de 2025 del Instituto de Estadística de Extremadura. Según los datos expuestos, durante el pasado año se realizaron 180 operaciones estadísticas, el 84,5% de las programadas, y el 86% de ellas ya están publicadas.

Santamaría indicó que algunas operaciones no se han completado por falta de datos, por estar pendientes de la firma de convenios o por el proceso de transformación digital del Instituto de Estadística, que está consumiendo parte de sus recursos. No obstante, apuntó que esta circunstancia es coyuntural y que la ejecución suele situarse en torno al 90%.

Nuevo plan

La Junta trabaja además en el nuevo Plan de Estadística de Extremadura 2027-2030, con el objetivo de anticiparse a las nuevas necesidades de datos de la comunidad y mejorar la calidad, la utilidad y la capacidad predictiva de la información regional. El Ejecutivo autonómico también está reforzando la colaboración entre consejerías y con organismos como el Instituto Nacional de Estadística para disponer de datos más comparables y rigurosos.

Asimismo, se trabaja en plataformas más sencillas y accesibles que faciliten la consulta de la información por parte de ciudadanos y empresas. Por último, Santamaría defendió que el sistema estadístico extremeño debe servir para orientar mejor las políticas públicas, facilitar la toma de decisiones y contribuir al desarrollo económico y social de la región.