Climatizar los centros educativos extremeños llevará una media de dos años

La climatización de los centros educativos extremeños no será inmediata: adaptar los colegios e institutos al calor exige actuaciones integrales y no se limitará solo la instalación de ventiladores o aparatos de aire acondicionado. El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha asegurado este jueves en la Comisión de Educación de la Asamblea que mejorar una infraestructura educativa lleva "en torno a dos años de media", por los plazos necesarios para estudiar las obras, redactar los proyectos, supervisarlos, licitarlos, adjudicarlos y formalizar los contratos.

Catalán ha respondido así a una pregunta de la diputada socialista Lara Garlito Batalla, que ha pedido una valoración sobre la evolución de la climatización en los centros de la región. La portavoz de Educación del PSOE ha advertido de que el calor afecta de manera especial a los escolares y a los profesionales de la enseñanza, y ha preguntado si la Junta considera que se está cumpliendo el objetivo de mantener las aulas entre 17 y 24 grados en invierno y entre 23 y 27 grados en verano.

Más que "poner split"

Catalán ha insistido en que la climatización debe abordarse junto a la mejora de las infraestructuras. Según ha señalado, en algunos centros ni siquiera existe la potencia eléctrica necesaria para instalar aparatos de aire acondicionado, por lo que las actuaciones deben incluir cubiertas, cerramientos, aislamientos, carpinterías, zonas de sombra, eficiencia energética y consumo eléctrico.

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, durante una comparecencia en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"Climatizar no es tan solo poner ventiladores y split", ha defendido el secretario general, que ha asegurado que la consejería trabaja también en soluciones para mejorar el confort térmico dentro y fuera de las aulas. Entre ellas ha citado revestimientos, zonas de sombreo y nebulizadores en los patios, con el objetivo de que los alumnos puedan soportar mejor las altas temperaturas también en los espacios exteriores.

Críticas a las ayudas

El PSOE ha cuestionado el modelo elegido por la Junta para avanzar en la climatización de los colegios a través de subvenciones a los ayuntamientos. Garlito ha recordado que la primera convocatoria estaba dotada con 30 millones de euros, pero solo se ejecutaron 9,4 millones, aproximadamente una tercera parte. Por eso ha preguntado si Educación considera adecuado un sistema que obliga a los municipios a asumir parte de la inversión.

La diputada socialista ha reclamado un plan de infraestructuras "sólido" impulsado directamente por la Junta y ha preguntado además si el Ejecutivo regional concurrirá a la nueva línea anunciada por el Gobierno de España, dotada con 200 millones de euros para climatización y rehabilitación energética de colegios y centros educativos públicos.

La diputada socialista Lara Garlito, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Segunda convocatoria

Catalán ha defendido que la colaboración con los ayuntamientos permite actuar de forma "ágil y directa" en los colegios. El responsable autonómico ha admitido que en la primera convocatoria hubo menos solicitudes por el "desconocimiento" inicial de la medida, pero ha asegurado que en la segunda convocatoria han sido 130 centros los que se han acogido a estas ayudas.

El secretario general ha enmarcado estas actuaciones dentro de una inversión más amplia en infraestructuras educativas. Ha recordado que la Junta ha puesto sobre la mesa 30 millones de euros para obras de eficiencia energética en entidades locales, 16 millones para actuaciones en institutos, un primer contrato de 7 millones para luminarias y placas solares y una inversión global de 83 millones de euros en obras en centros educativos.

La comparecencia ha derivado también en un cruce político por la reiteración de esta cuestión en la Asamblea. Catalán ha reprochado al PSOE que haya formulado preguntas similares en los últimos días, mientras Garlito ha defendido que la oposición seguirá insistiendo en un asunto que afecta directamente a niños, niñas y docentes. La Junta ha asegurado que continuará dando cuenta de los avances, pero ha advertido de que las obras no pueden resolverse "de la noche a la mañana".