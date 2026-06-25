Digitalizarse, innovar o ahorrar energía: la ayuda que ya ha llegado a 251 empresas extremeñas y aún sigue abierta

La Junta de Extremadura ha aprobado 279 proyectos empresariales dentro del Programa Consolidapyme, una línea de ayudas dirigida a reforzar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y autónomos de la región. En total, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha concedido 2,51 millones de euros en subvenciones a fondo perdido, que llegarán a 251 empresas y trabajadores por cuenta propia y permitirán movilizar una inversión global de 3,13 millones de euros en Extremadura.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la relación de los últimos beneficiarios de estas ayudas, que abarcan proyectos muy diversos. Entre ellos figuran actuaciones vinculadas a la industria manufacturera y agroalimentaria, empresas de ingeniería, arquitectura y servicios técnicos especializados, así como iniciativas relacionadas con las tecnologías de la información, la digitalización, la construcción, el comercio, la hostelería, el medio ambiente y las energías renovables.

Una línea con "muchísimo éxito"

La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez Casado, ha destacado que Consolidapyme es una línea de ayudas con "muchísimo éxito". Según ha explicado, el decreto estaba dotado inicialmente con dos millones de euros, pero ha sido necesaria una ampliación presupuestaria posterior para atender todas las solicitudes que cumplían los requisitos.

"Se han concedido esos 2,5 millones, en total, que han beneficiado a 279 proyectos empresariales", ha señalado Pérez Casado. La responsable autonómica ha subrayado además que estas ayudas han supuesto una inversión total de "más de 3,1 millones de euros" en proyectos "de todo tipo", desde innovación y digitalización hasta eficiencia o certificaciones.

El programa funciona mediante un sistema de concesión directa, lo que permite que todas las solicitudes que cumplan las condiciones establecidas puedan acceder a la financiación, siempre dentro de la disponibilidad presupuestaria.

La secretaria general de Economía, Empleo y Comercio de la Junta de Extremadura, Celina Pérez. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Digitalización, eficiencia y economía verde

A través de Consolidapyme se financian inversiones destinadas a la optimización de procesos productivos, la implantación y certificación de normas y sistemas de gestión, la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas y el desarrollo de actuaciones vinculadas a la transición hacia una economía verde y circular mediante la línea ECOPYME.

Las subvenciones también contemplan el impulso al desarrollo de nuevos productos y al diseño o mejora de envases y embalajes, con el objetivo de reforzar la innovación, la eficiencia y el posicionamiento de las empresas extremeñas en el mercado.

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La propia convocatoria vigente define estas ayudas como subvenciones a fondo perdido para financiar proyectos empresariales relacionados con la mejora de procesos productivos, sistemas de gestión, herramientas tecnológicas avanzadas, economía verde y circular, nuevos productos y diseño de envases y embalajes. El plazo de la actual convocatoria permanece abierto hasta el 27 de julio de 2026.