Innovación
Empresas extremeñas de construcción, farmacia, ganadería y enología tendrán acceso en primicia a investigaciones prácticas de I+D+i
La Creex y la Uex celebran este viernes un webinar gratuito con investigadores de la Universidad de Extremadura para mostrar aplicaciones reales
La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Universidad de Extremadura (UEx) acercarán este viernes a las empresas de la región aplicaciones prácticas de la I+D+i en sectores como la construcción, la farmacia, la ganadería y la enología. La sesión, incluida en el ciclo #InnovacionaMedida, comenzará a las 12.00 horas y se celebrará en formato online, de manera abierta y gratuita, a través del canal CREEX TV en Youtube.
La jornada permitirá conocer casi en primicia las posibilidades de dos servicios de investigación de la UEx que acaban de reforzarse con equipos tecnológicos más avanzados para apoyar proyectos empresariales. El objetivo es acercar al tejido productivo extremeño herramientas científicas que pueden tener una aplicación directa en el análisis de materiales, la certificación de productos, la biociencia o la mejora de procesos en distintos sectores.
Investigación útil para las empresas
Una de las ponencias correrá a cargo de Daniel Gamarra, responsable del Servicio de Caracterización de Sólidos y Superficies (SACSS), que abordará los "Estudios de Difracción de Rayos X en el ámbito empresarial". Esta técnica cuenta con aplicaciones en campos como la construcción, la farmacia, la electrónica, la certificación de productos o el análisis de materiales.
Con esta intervención, la Creex y la UEx buscan mostrar cómo la investigación universitaria puede servir para resolver necesidades concretas de las empresas, desde conocer la composición de un material hasta reforzar controles de calidad o desarrollar nuevas soluciones tecnológicas.
Ganadería, veterinaria y enología
La segunda ponencia se centrará en "El análisis de Nanopartículas Biológicas y Sintéticas por Citometría de Flujo". La impartirá Alberto Álvarez, responsable del Servicio de Técnicas Aplicadas a la Biociencia (STAB), que explicará las aplicaciones de estas técnicas en la industria ganadera, la veterinaria, la enología, la detección de nanoplásticos y la separación de biomateriales.
La sesión pretende trasladar a las empresas extremeñas que la I+D+i no es solo un ámbito académico, sino también una herramienta con recorrido en sectores productivos de la comunidad. En este caso, las aplicaciones abarcan desde el control y análisis en explotaciones ganaderas hasta posibles usos en bodegas, laboratorios, empresas vinculadas a la salud animal o actividades relacionadas con nuevos materiales biológicos.
Una jornada abierta y gratuita
En el webinar participarán también Rosario Pardo, directora del Secretariado de Infraestructura Científica y Desarrollo Tecnológico de la UEx, y Javier Peinado, secretario general de la Creex. La jornada será abierta y gratuita y podrá seguirse a través del canal de Youtube de CREEX TV, donde ya se pueden dejar dudas y preguntas para los ponentes.
La iniciativa forma parte del ciclo #InnovacionaMedida, con el que la patronal empresarial extremeña quiere reforzar la conexión entre la investigación de la Universidad de Extremadura y las necesidades reales de las empresas de la región.
- Los mayores de 60 podrán viajar por Extremadura desde 27 euros: cómo pedir plaza y todos los destinos
- Los extremeños mayores de 70 años podrán recibir hasta 12.500 euros para adaptar su vivienda
- Dos vinos extremeños logran Gran Oro y Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026
- Los hermanos Lucio y Raúl Jiménez, de Riolobos, ganan el XXXIX Concurso Nacional Chinato de Albañilería
- Una conservera de Extremadura, líder en Europa, recibe 1,6 millones para sustituir gas por calor renovable
- Prensa Ibérica ficha a Pablo Calvo para dirigir El Periódico Extremadura
- El sábado de los 6.262 aspirantes a maestro en Extremadura empieza con un doble mapa de sedes
- La matrícula de la universidad extremeña seguirá congelada: estudiar un grado cuesta entre 592 y 1.064 euros