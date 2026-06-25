Empresas extremeñas de construcción, farmacia, ganadería y enología tendrán acceso en primicia a investigaciones prácticas de I+D+i

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Universidad de Extremadura (UEx) acercarán este viernes a las empresas de la región aplicaciones prácticas de la I+D+i en sectores como la construcción, la farmacia, la ganadería y la enología. La sesión, incluida en el ciclo #InnovacionaMedida, comenzará a las 12.00 horas y se celebrará en formato online, de manera abierta y gratuita, a través del canal CREEX TV en Youtube.

La jornada permitirá conocer casi en primicia las posibilidades de dos servicios de investigación de la UEx que acaban de reforzarse con equipos tecnológicos más avanzados para apoyar proyectos empresariales. El objetivo es acercar al tejido productivo extremeño herramientas científicas que pueden tener una aplicación directa en el análisis de materiales, la certificación de productos, la biociencia o la mejora de procesos en distintos sectores.

Investigación útil para las empresas

Una de las ponencias correrá a cargo de Daniel Gamarra, responsable del Servicio de Caracterización de Sólidos y Superficies (SACSS), que abordará los "Estudios de Difracción de Rayos X en el ámbito empresarial". Esta técnica cuenta con aplicaciones en campos como la construcción, la farmacia, la electrónica, la certificación de productos o el análisis de materiales.

Con esta intervención, la Creex y la UEx buscan mostrar cómo la investigación universitaria puede servir para resolver necesidades concretas de las empresas, desde conocer la composición de un material hasta reforzar controles de calidad o desarrollar nuevas soluciones tecnológicas.

Ganadería, veterinaria y enología

La segunda ponencia se centrará en "El análisis de Nanopartículas Biológicas y Sintéticas por Citometría de Flujo". La impartirá Alberto Álvarez, responsable del Servicio de Técnicas Aplicadas a la Biociencia (STAB), que explicará las aplicaciones de estas técnicas en la industria ganadera, la veterinaria, la enología, la detección de nanoplásticos y la separación de biomateriales.

La sesión pretende trasladar a las empresas extremeñas que la I+D+i no es solo un ámbito académico, sino también una herramienta con recorrido en sectores productivos de la comunidad. En este caso, las aplicaciones abarcan desde el control y análisis en explotaciones ganaderas hasta posibles usos en bodegas, laboratorios, empresas vinculadas a la salud animal o actividades relacionadas con nuevos materiales biológicos.

Una jornada abierta y gratuita

En el webinar participarán también Rosario Pardo, directora del Secretariado de Infraestructura Científica y Desarrollo Tecnológico de la UEx, y Javier Peinado, secretario general de la Creex. La jornada será abierta y gratuita y podrá seguirse a través del canal de Youtube de CREEX TV, donde ya se pueden dejar dudas y preguntas para los ponentes.

La iniciativa forma parte del ciclo #InnovacionaMedida, con el que la patronal empresarial extremeña quiere reforzar la conexión entre la investigación de la Universidad de Extremadura y las necesidades reales de las empresas de la región.