Extremadura pone voz en Cáceres a la realidad de la sordoceguera: "Es una discapacidad única"

El escaparate social de la ONCE ha servido este jueves para recordar una realidad que continúa siendo desconocida para buena parte de la ciudadanía. En Extremadura, más de 90 personas con sordoceguera reciben apoyo a través de la organización, con itinerarios que requieren atención individualizada y mediación comunicativa constante.

El Palacio de la Isla, uno de los edificios históricos de Cáceres, levantado en el siglo XVI y hoy vinculado a la actividad cultural de la ciudad, ha sido el lugar elegido para reivindicar esta discapacidad y reclamar espacios más accesibles para las personas con sordoceguera en Extremadura.

Allí, la ONCE ha reunido a representantes institucionales, profesionales y personas con discapacidad visual, auditiva o sordoceguera para presentar el cupón conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, que se celebra este sábado, 27 de junio.

Fernando Iglesias, delegado territorial de la organización en Extremadura, ha situado el foco precisamente en la idea de que la sordoceguera no es la suma de pérdida visual y auditiva, sino "una discapacidad única".

Un mundo visual y auditivo

Para una persona ciega, el oído puede convertirse en una vía esencial de orientación y comunicación. Para una persona sorda, la vista suele ser una herramienta básica para acceder a la información. Cuando ambos sentidos están afectados, la relación con el entorno cambia por completo. "Es complicado ser ciego en un mundo muy visual y ser sordo en un mundo muy auditivo. La tendencia al aislamiento es tremenda", ha advertido Iglesias.

Por eso, la ONCE ha reclamado más recursos especializados, más mediadores y una mayor implicación de las administraciones públicas. La entidad defiende que el trabajo con este colectivo debe comenzar desde edades tempranas y mantenerse durante todo el año, no solo en torno a campañas conmemorativas.

La voz de Andrés Galindo

Andrés Galindo, un extremeño con síndrome de Usher, ha explicado cómo funciona su enfermedad, caracterizada por la combinación de pérdida de audición y un trastorno ocular degenerativo llamado retinosis pigmentaria. Su vida, su autonomía y su manera de relacionarse con el entorno han cambiado a lo largo de los años. No es cualquier cosa, es "dejar de vivir en un mundo para pasar a vivir en otro completamente diferente".

A partir de ese momento, llega la comprensión de mucha gente, pero también la ignorancia. Galindo ha descrito un patrón que se repite en la calle cada cierto tiempo, cuando algunas personas no entienden cómo funciona una discapacidad que puede ser difícil de percibir a simple vista. "Mucha gente me dice: '¿Tú para qué llevas bastón si ves más que yo, si estás mirando el teléfono?'", ha explicado.

Su testimonio ha servido para poner nombre a las barreras visibles e invisibles y resumir la falta de conocimiento social. La sordoceguera puede presentarse con distintos grados de pérdida visual y auditiva, y no siempre encaja en la imagen que muchas personas tienen de la discapacidad. Por eso, la sensibilización pública forma parte de las reclamaciones de la ONCE y de quienes conviven con ella.

Ganar autonomía

Galindo también ha hablado de los apoyos que le han permitido ganar independencia. En su caso, la ONCE ha sido clave para aprender a utilizar herramientas como el bastón, el braille o el sistema dactilológico en palma, una forma de comunicación táctil que permite transmitir letras y palabras mediante signos realizados sobre la mano. "Me han ayudado a sentirme más independiente", ha señalado.

Está convencido de que aún le quedan muchos retos por cumplir, y uno de ellos es su nueva etapa en la Universidad de Mayores de Extremadura. Sin embargo, facilitar la consecución de esos logros pasa también por mejorar la accesibilidad urbana: menos obstáculos en las aceras, más sensibilidad en el transporte público, semáforos adaptados y una ciudad que piense en quienes se orientan de otra manera.

En una capital como Cáceres, donde el patrimonio histórico convive con calles estrechas, pavimentos irregulares y recorridos complejos, la accesibilidad se convierte en una cuestión diaria.

Educación desde edades tempranas

Beatriz Búrdalo, especialista en sordoceguera de la ONCE en Extremadura, ha puesto el foco en los menores y ha explicado que la mayoría de los niños y niñas atendidos se encuentran en centros de educación especial o cuentan con apoyo de mediadoras comunicativas.

Ese trabajo, ha defendido, debe ser "muy exhaustivo", porque cada avance exige tiempo, adaptación y una comunicación ajustada a las necesidades de cada persona. Sin embargo, también ha subrayado que ese acompañamiento permite progresos reales en la autonomía y en la relación con el entorno.

Cultura y ocio accesibles

La cultura y el ocio han aparecido como otro de los grandes retos. La especialista ha reclamado más actividades accesibles, más recursos adaptados y mediación especializada para que las personas sordociegas puedan participar en igualdad de condiciones. "Sería muy positivo que hubiera jornadas en las que las personas sordociegas pudieran acceder a la cultura con apoyo de mediadores", ha señalado.

El mensaje que ha dejado la presentación del cupón ha sido, en definitiva, doble. Por un lado, la necesidad de visibilizar una discapacidad que sigue siendo poco conocida. Por otro, la obligación de pasar de la sensibilidad a los recursos. Ahora el desafío es que este escenario simbólico se convierta en acompañamiento diario, accesibilidad, educación, ocio y cultura.